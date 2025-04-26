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年輕男「生殖器穿環」想當真男人…放尿分岔滴濕皮鞋超後悔

▲▼香蕉才排第5！促進多巴胺生成食物排行榜 。（圖／Unsplash）

▲一名男子想當真男人，在生殖器穿環，如今超級後悔。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨近日分享了一名40多歲患者的經歷，這名患者因為年輕時一時好奇，在生殖器上穿了「PA環」，沒想到竟導致日常排尿困擾，甚至「常常弄濕皮鞋」，因此感到後悔不已。

呂謹亨在臉書上分享，該名患者在20多歲時，因一時好奇和同儕慫恿，在生殖器上穿了PA環（一種穿過尿道口和尿道下方的裝飾物）。患者當時認為，這樣看起來「比較像真男人」。

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不過，等到年紀增長，患者結婚成家，因此不想再戴著PA環，於是取了下來，但因長時間配戴，類似耳洞的狀況，生殖器上的洞已無法自行癒合。

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲一名男子想當真男人，在生殖器穿環，如今超級後悔。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

呂謹亨說，隨著年齡增加，患者的尿流速度減慢，尿液不再僅往前流，有時甚至忘記調整環的位置，導致尿液「雙股」噴射，常常弄濕皮鞋。

患者對此相當無奈，明明還沒到老年，就出現「放尿滴到鞋」的困擾，比攝護腺肥大者更為尷尬，只好改坐著上廁所。患者不禁感嘆，這是年少輕狂的結果，提醒年輕人要多加考量，避免未來後悔。

呂醫師指出，這種尿道環造成的問題類似於人為的「尿道下裂」，而尿道下裂的修補手術難度極高，常需要多次手術才能癒合。幸運的是，該患者在呂醫師的精密縫合下，成功修補了問題，對此，患者表示感激。然而，呂醫師也不免感嘆，對於這種「沒事找事做」的行為，他感到不解。

 
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