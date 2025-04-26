痛批賴清德無能！　馬英九：總統不好當但我真的看不下去了

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（26日）在凱達格蘭大道上舉辦「反綠共戰獨裁」活動，前總統馬英九致詞時提到，他知道總統的工作並不好幹，「但是我實在看不下去了」，今天大家的抗議只是一個開始而已，大家要站出來譴責無能總統，與他發動大罷免的不當，同時也要批判不適任的民進黨立委，要用人民的選票把這次反罷免行動變成對賴總統的不信任投票，讓他知所警惕，徹底檢討。

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，前總統馬英九致詞 。（圖／記者李毓康攝）



馬英九指出，今天他要以75歲中華民國卸任總統的身分，站在總統府前抗議66歲的現任總統，為什麼？因為我擔心賴總統近來涉嫌違憲、獨裁與賣台的言行，會讓台灣快速沉淪。

馬英九提到，賴清德曾經在民進黨中常會中刻意播放他當年呼籲罷免某一位民進黨貪污總統的談話。當時他說，「如果一位總統貪污無能、人民已經不信任他，就應該把他的權力拿回來！」今天他這番話可以奉送給賴總統。因為他現在民調支持率只剩四成，顯示他已經失去六成人民的信賴，但他卻沒有清醒過來，大家一定要讓他清醒過來面對自己。

馬英九指出，看到美國總統祭出關稅大刀而賴政府卻束手無策，這不就是無能嗎？看到賴清德將台灣的護國神山台積電奉送給美國，這不就是不當嗎？當大家看到政府用不當手段對付在野黨主席柯文哲，這不就是獨裁嗎？

馬英九喊，一個既無能又不當而獨裁的總統，未來就很可能激發人民抗爭與兩岸對抗。過去他執政八年，兩岸關係和平穩定，對岸從來不搞圍台的軍演，兩岸還簽訂23項合作協議，他跟習近平兩次會面協商，維持了兩岸八年的和平安定與繁榮。為什麼換了民進黨執政，台灣的年輕人就擔心會在延長兵役的陰影下上戰場？這難道不是因為賴總統無能失職而造成的嗎？

馬英九說，「今天我們的抗議只是一個開始而已，我們要站出來譴責無能總統，與他發動大罷免的不當，同時也要批判不適任的民進黨立委。我們要用人民的選票，把這次反罷免行動變成對賴總統的不信任投票，讓他知所警惕，徹底檢討」。

馬英九說，他當過八年總統，當然瞭解當前臺灣處境的嚴峻，賴清德一定要深刻反省、自我檢討，跟人民誠懇對話，才能共同面對臺灣未來的挑戰，「我當然更知道總統的工作並不好幹，但是我實在看不下去了！我不得不說出真心話，我言盡於此。請賴總統好自為之吧！」。



