整幢喝屍水！住弟弟家1晚就失聯...水塔泡屍3天　最後身影曝



▲黃姓男子22日入住弟弟家的最後身影，但是卻再也沒有出過公寓。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大安區敦化南路一處公寓頂樓，警方在25日晚上於頂樓水塔裡發現一具男屍，查出他的哥哥是6樓頂加住戶，男子才住一天就發生意外，初步了解，該男子曾服用慢性病藥物，而藥物副作用是產生幻聽、被害妄想等症狀，可能因此躲藏在水塔裡才溺斃身亡，檢警也在26日相驗遺體，並且將擇日解剖。

警方調查，77歲的黃姓男子原本住在北市北投區，22日晚上跑到72歲的弟弟位於北市大安區敦化南路2段上的公寓，並且與弟弟住在6樓頂加的地方，但是弟弟卻在23日通知警方表示「哥哥失蹤」，當時轄區派出所也動員警力尋找，但是一直沒有看到哥哥進出公寓的畫面。

警方認為，監視器沒有拍到人離開公寓，所以一定還在公寓裏面，最後翻找無果，警員跑到頂樓打開水塔，果真在裡面發現黃姓男子的遺體，黃姓男子整個人泡在水塔裡，已經明顯死亡，警方也立刻通知鑑識小組前來勘查，並且通知檢察官相驗遺體。

檢警在26日相驗黃姓男子遺體，不排除黃是溺斃身亡，黃男的弟弟則表示，哥哥因為患有慢性疾病，所以平常都要服用藥物，但是藥物副作用是會有被害妄想、產生幻聽幻覺，所以可能因此躲到水塔裡面，但沒想到卻因此喪命，檢警初步相驗結束，檢警也將擇日解剖黃姓男子遺體，以確認死因。