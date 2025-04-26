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關稅暫緩期爭取東南亞貨源中轉　港務公司祭2千萬獎勵金最快7月發放

▲▼台灣港務公司規劃，針對東南亞國家經台灣港口到美國的轉口貨櫃提供總計2000萬元獎勵金。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣港務公司規劃，針對東南亞國家經台灣港口到美國的轉口貨櫃提供總計2000萬元獎勵金。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

美國對等關稅政策引發全球市場動盪，台灣暫列入90日豁免期內，維持10%基準關稅。交通部預估，在豁免期內，東南亞可能產生轉單效應；台灣港務公司則規劃，針對今年4至5月，東南亞國家經台灣港口到美國的轉口貨櫃提供總計2000萬元增量獎勵金，最快7、8月發放。

交通部預估，在美國關稅90日豁免期內，東南亞可能產生轉單效應。交通部長陳世凱近日也說，目前對於關稅影響的貨運量幅度不大，但變化快速，後續有2個可能，第一是大量貨物從台灣進出造成塞港，另一個是突然停頓下來，若沒人要來就要鼓勵。

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為吸引原先東南亞直達美國貨物來台中轉，台灣港務公司表示，已規劃東南亞國家經台灣港口到美國的轉口貨櫃提供獎勵措施，總計將發放約2000萬獎勵金。各航商今年第2季（4至5月）櫃量與去年同期相比，增加達一定比例就能領取增量獎勵金，根據過去經驗，最快今年7、8月發放。

台灣港務公司也說，台灣共有15條往返美國航線，該獎勵措施預計針對現行經營這些航線的業者實施，盼增加誘因，鼓勵業者提升來台貨櫃量，至於後續措施仍要視關稅政策滾動檢討。

此外，針對外界擔心大量貨櫃來台造成塞港，台灣港務公司表示，經洽航商了解，目前航商碼頭及場地尚有餘裕可以利用，因應提前出貨潮，已協調港務公司高雄及基隆自營櫃場支援碼頭船席（高雄港2座、基隆港6座），協助船席調度，另支援自營櫃場碼頭後線場地提供貨櫃儲放。

台灣港務公司也說，目前貨櫃量還沒有很大的變動，且航商都有專用碼頭，尚未出現不足的問題。過去中美貿易戰已有類似經驗，整備上應該是沒問題。

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