　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Threads網域正式搬家　網頁版新增多欄檢視與圖片分享功能

▲▼Threads網頁版功能新增。（圖／Ｍeta）

▲Threads官方網域已正式從Threads.net遷移至Threads.com。（圖／Ｍeta，下同）

記者吳立言／綜合報導
Meta今（25日）宣布，其社交平台Threads的官方網域已正式從Threads.net遷移至Threads.com，並同步釋出多項網頁端新功能，以提升用戶在桌面版的瀏覽與互動體驗，未來輸入Threads.net的用戶將自動重新導向至Threads.com。

Threads自2023年推出以來，因當時未持有Threads.com網域，初期僅能使用Threads.net。Meta已於2024年9月完成 Threads.com網域的收購，並在近期正式啟用。

▲▼Threads網頁版功能新增。（圖／Ｍeta）

此次改版也針對Threads的網頁介面進行優化，包括：

自訂動態排列調整：在單欄瀏覽模式中，自訂動態會依照手機版順序顯示於頁面上方。
內容存取簡化：用戶可透過主選單快速存取「按讚」與「已儲存」的貼文。
多欄檢視功能：透過右側欄位圖示，可新增欄位以多欄方式瀏覽內容。
分享方式更新：貼文可直接複製為圖片格式，方便分享到Instagram等其他社群平台。
浮動式貼文編輯器：點擊畫面下方的「+」按鈕，會啟動隨滑動游標移動的彈出式編輯器，讓貼文撰寫更即時。
此外，Meta正在測試一項功能，允許用戶匯入來自其他平台（如X）上的追蹤名單，進一步簡化平台轉移過程。Meta也表示，未來將持續擴充 Threads 的網頁功能，提升跨裝置使用的一致性與便利性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
板橋明星國中「半年3墜樓」　校長自請離職
快訊／韓國瑜表態！426將上凱道　籲一起發出正義吼聲
快訊／台股大漲逾500點！指數重回2萬　台積電漲37元
「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底
正妹漫畫家公開「前任後宮照」 網驚：都有一腿嗎
大谷陷低潮　貝茲一句話暖爆
「民調滿意度不過半」　川普不滿：梅鐸早想撤造假專家
桃園珍珠海岸2日遊一家4口破6萬　網酸「有錢國旅」觀旅局說明

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Threads網域正式搬家　網頁版新增多欄檢視與圖片分享功能

iPhone 17記憶體大升級！傳Air、Pro系列將搭載12GB RAM

YouTube慶祝20週年！影片總量突破200億　每日上傳2000萬支

社群最後淨土消失！Threads宣布「台灣開放下廣告」

Panasonic春季智慧家電新品發表　陳明珠搶先體驗AI高效生活

Google坦承Pixel 7a電池膨脹問題　台灣用戶最高可領近萬元補償

Apple Watch Ultra 3傳支援5G、衛星訊息　實現不帶手機自由

全景運動相機Insta360 X5開賣　突破性8K解析度助攻戶外大片

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【泰格與雪兒】醫美友情

Threads網域正式搬家　網頁版新增多欄檢視與圖片分享功能

iPhone 17記憶體大升級！傳Air、Pro系列將搭載12GB RAM

YouTube慶祝20週年！影片總量突破200億　每日上傳2000萬支

社群最後淨土消失！Threads宣布「台灣開放下廣告」

Panasonic春季智慧家電新品發表　陳明珠搶先體驗AI高效生活

Google坦承Pixel 7a電池膨脹問題　台灣用戶最高可領近萬元補償

Apple Watch Ultra 3傳支援5G、衛星訊息　實現不帶手機自由

全景運動相機Insta360 X5開賣　突破性8K解析度助攻戶外大片

為何大谷翔平打不出安打？隱形低潮關鍵竟是「32.3」

旅日別用「半吊子日文？」　他點1語言：能贏得尊重！網友吵翻

CP值神高的「百元嬰兒油」讓粉刺浮出來！5大超實用功能必學

康康國中兒讀康橋「年繳60萬學費」！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

巴特勒傷情牽動勇士季後賽希望　經紀人「為熊祈禱」簡訊引熱議

台灣人腦袋懸「3刀」！　韓國瑜不滿檢調淪政治打手預告426上凱道

快訊／台積電漲37元至901　台股開盤大漲逾500點指數重回2萬

兒遭酒駕男撞死　父母1原因選擇原諒

Nissan全新「N7旗艦電動房車」發表！豪華舒適大空間首度公開

坐擁澄清湖第一排綠意日常！「華雄天地」在自然系美學中遇見理想生活

醉男搭計程車耍賴不下車！被勸竟嗆警：你恐嚇我

3C家電熱門新聞

傳iPhone 17 Air、Pro系列搭載12GB RAM

Pixel 7a電池膨脹用戶最高可領近萬元補償

松下春季智慧家電新品發表AI高效生活

Threads網頁版新增多項功能

Threads宣布「開放下廣告」

Apple Watch Ultra 3　傳支援5G、衛星訊息

Apple Watch10週年徽章免費換

iPhone 17 Air模型曝光

YouTube慶祝20週年！

全景運動相機Insta360 X5開賣

iPhone 17 Pro傳將推出「天空藍」配色

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

麥當勞厚鬆餅堡味道變了？網推這家：不熱也好吃

麥當勞厚鬆餅堡味道變了？網推這家：不熱也好吃

麥當勞超人氣早餐「McGriddles厚鬆餅堡系列」昨（23）日重磅回歸，吸引不少民眾排隊嘗鮮，不過有人卻覺得厚鬆餅堡的味道和尺寸輸給去年，感到「很失望」。對此，有網友就分享連鎖早餐店麥味登的薯餅起司蛋鬆餅堡更好吃，直呼「咬了一口之後驚為天堡」，比麥當勞的厚鬆餅堡還好吃。

歐盟裁罰蘋果185億、Meta74億

歐盟裁罰蘋果185億、Meta74億

Threads宣布「開放下廣告」

Threads宣布「開放下廣告」

Meta智慧眼鏡推即時翻譯功能

Meta智慧眼鏡推即時翻譯功能

Instagram影片編輯App「Edits」

Instagram影片編輯App「Edits」

關鍵字：

instagramthreadsmeta

讀者迴響

熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

中和1男深夜宮廟前遭砍　現場滿地鮮血　

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

台南國中生疑遭霸凌餵毒亡　解剖報告「無毒物反應」

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面