Threads網域正式搬家　網頁版新增多欄檢視與圖片分享功能

▲Threads官方網域已正式從Threads.net遷移至Threads.com。（圖／Ｍeta，下同）

記者吳立言／綜合報導

Meta今（25日）宣布，其社交平台Threads的官方網域已正式從Threads.net遷移至Threads.com，並同步釋出多項網頁端新功能，以提升用戶在桌面版的瀏覽與互動體驗，未來輸入Threads.net的用戶將自動重新導向至Threads.com。

Threads自2023年推出以來，因當時未持有Threads.com網域，初期僅能使用Threads.net。Meta已於2024年9月完成 Threads.com網域的收購，並在近期正式啟用。

此次改版也針對Threads的網頁介面進行優化，包括：

自訂動態排列調整：在單欄瀏覽模式中，自訂動態會依照手機版順序顯示於頁面上方。

內容存取簡化：用戶可透過主選單快速存取「按讚」與「已儲存」的貼文。

多欄檢視功能：透過右側欄位圖示，可新增欄位以多欄方式瀏覽內容。

分享方式更新：貼文可直接複製為圖片格式，方便分享到Instagram等其他社群平台。

浮動式貼文編輯器：點擊畫面下方的「+」按鈕，會啟動隨滑動游標移動的彈出式編輯器，讓貼文撰寫更即時。

此外，Meta正在測試一項功能，允許用戶匯入來自其他平台（如X）上的追蹤名單，進一步簡化平台轉移過程。Meta也表示，未來將持續擴充 Threads 的網頁功能，提升跨裝置使用的一致性與便利性。