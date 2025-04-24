路易王子7歲生日打破王室傳統　神複製媽咪凱特王妃

▲路易王子7歲生日，穿上牛仔褲，打破傳統。（翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，其中，最小的路易王子（Prince Louis）在23日度過7歲生日。當天威廉夫婦照慣例，公布小王子的肖像照，路易兩顆門牙掉光，笑起來跟媽咪凱特小時候如出一轍。此外，路易首次以牛仔褲造型現身，打破英國貴族小男孩常穿短褲的傳統，相當有意義。

路易王子的7歲生日照由攝影師喬許辛納（Josh Shinner）拍攝，可見他坐在花草中，面帶笑容，兩顆門牙掉了，相當淘氣。他穿墨綠色針織衫、格紋襯衫，搭配牛仔褲，這是他首度在生日照中穿上長褲。此外，威廉夫婦還曝光幕後花絮影片，可見路易跑向鏡頭、露出燦笑，還發聲問：「我可以從這裡跳過去嗎？」接著從一根大樹幹上跳下，非常淘氣，外界也難得聽到他的聲音。

▲路易王子7歲生日照，兩顆門牙掉光，非常可愛。（翻攝X@KensingtonRoyal）

▲路易王子跑向鏡頭，露出燦笑。（翻攝X@KensingtonRoyal）

根據《時人》報導，依照英國上流社會傳統，小男孩在成長初期通常會穿短褲配長襪，就算在寒冷的耶誕節也不例外。路易的爸爸威廉和叔叔哈利王子（Prince Harry）小時候循規蹈矩，哥哥喬治王子（Prince George）也是。如今路易的穿著轉變，不僅象徵成長，也展現王室形象逐漸現代化。

有王室粉絲發現，路易跟媽媽凱特王妃小時後長得幾乎一模一樣，值得一提的是，路易過往幾年的生日照，多是由愛攝影的凱特長鏡，今年特別找來專業攝影師拍攝。

▲路易王子和媽咪凱特王妃小時候長得非常像。（翻攝X@RoyallyBelle_）

除了路易王子生日，威廉夫婦將於29日迎接結婚14週年紀念，兩人計劃前往定情地、蘇格蘭聖安德魯大學慶祝。緊接著，兩人的女兒夏綠蒂公主（Prince Charlotte）5月2日將過10歲生日，王室這些日子可謂節慶不斷。

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