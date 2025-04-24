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中國動物外交失靈？　日本一口氣歸還4隻大貓熊

大貓熊良濱（上左）、結濱（上右）、彩濱（下左）、楓濱（下右）全都將歸還中國。（翻攝冒險大世界遊樂園官網）

▲大貓熊良濱（上左）、結濱（上右）、彩濱（下左）、楓濱（下右）全都將歸還中國。（圖／翻攝冒險大世界遊樂園官網）

圖文／鏡週刊

中國「動物外交」式微？去年上野動物園大貓熊「力力」「真真」搭機回到中國，如今日本國內又要一口氣少掉4隻貓熊，和歌山「冒險大世界遊樂園」宣布將於6月底歸還4隻大貓熊給中國，以後在日本想看到貓熊，將只剩下上野動物園有機會了。

《每日新聞》報導，和歌山白濱町知名野生動物主題樂園「冒險大世界遊樂園」宣布將於6月底飼養中的4隻貓熊全數歸還給中國，分別是良濱（24歲）、結濱（8歲）、彩濱（6歲）、楓濱（4歲），全都是母貓熊。

大貓熊良濱（24歲）。（翻攝冒險大世界遊樂園官網）

▲大貓熊良濱（24歲）。（圖／翻攝冒險大世界遊樂園官網）

結濱、彩濱、楓濱3隻母貓熊是1994年從中國來的大貓熊「永明」及良濱的小孩，其中永明於2023年歸還給中國，今年1月因器官衰竭過世，而自從永明回到中國後，「冒險大世界遊樂園」的貓熊就沒有公熊貓，自然也無後代產生。

大貓熊結濱（8歲）。（翻攝冒險大世界遊樂園官網）

▲大貓熊結濱（8歲）。（圖／翻攝冒險大世界遊樂園官網）

大貓熊彩濱（6歲）。（翻攝冒險大世界遊樂園官網）

▲大貓熊彩濱（6歲）。（圖／翻攝冒險大世界遊樂園官網）

大貓熊楓濱（4歲）。（翻攝冒險大世界遊樂園官網）

▲大貓熊楓濱（4歲）。（圖／翻攝冒險大世界遊樂園官網）

白濱町人口數僅2萬，但每年有300萬名遊客造訪這裡，就是要一睹貓熊風采。如今4隻貓熊都送回中國，其中3隻年紀也非年老，原因目前並未詳細說明，不過屆時日本境內將只剩下上野動物園的2隻大貓熊在，分別是「曉曉」和「蕾蕾」

永明及良濱前後共生了16個小孩。（翻攝冒險大世界遊樂園官網）

▲永明及良濱前後共生了16個小孩，點圖可放大。（圖／翻攝冒險大世界遊樂園官網）


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