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摩斯漢堡「3大熱銷組合優惠」來了！鱈魚堡、炸蝦堡餐99元起

▲▼摩斯漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡祭出3大熱銷組合99元起。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「摩斯漢堡」超受歡迎經典熱銷組合優惠來了，即日起祭出「3大套餐組合99元起」，包括超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡通通有，優惠限時開跑至月底。

▲▼摩斯漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯炸蝦堡搭配塔塔醬打造清爽口感。

摩斯漢堡即日起至4月30日祭出「3大人氣組合優惠」，包括「超級大麥薑燒珍珠堡+大杯冰紅茶優惠價99元」、「摩斯鱈魚堡+大杯冰紅茶優惠價99元」、「摩斯炸蝦堡+大杯冰紅茶組優惠價109元」，最低只要用銅板價就能吃到人氣漢堡組合。

「超級大麥薑燒珍珠堡」是選用國產豬的前腿五花部位搭配醬料醃漬入味現炒，搭配香Q大麥米飯，再佐以青生菜、洋蔥絲增添風味；「鱈魚堡」精選酥炸鱈魚排搭配酸甜特調美乃滋、洋蔥粒夾入漢堡麵包中；「炸蝦堡」則是選用新鮮白蝦製成炸蝦內餡下鍋油炸，再把餡料層層堆疊在漢堡麵包上，最後淋上塔塔醬打造清爽口感。

▲▼21風味館最新優惠。（圖／業者提供）

▲21風味館祭出加1元升級套餐優惠。

21風味館（21PLUS）至5月27日前則祭出最新2大回饋優惠，包括「買香草烤雞+1元送香脆炸雞2塊、中杯蜂蜜綠茶2杯特價500元」、「買烤炸雙霸（香草烤雞腿+香脆炸雞）+1元送中杯蜂蜜綠茶1杯特價176元」，以上2優惠只要加價1元直接升級套餐，提醒台大微風、21togo門市、美食外送平台不適用此優惠活動。

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