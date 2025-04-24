　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基抗漲優惠開跑！8塊雞桶狂殺59折、咔啦雞腿堡第2顆半價

▲▼肯德基 。（圖／業者提供）

▲肯德基抗漲優惠一次看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬物齊漲，荷包不漲！速食品牌「肯德基」祭出抗漲優惠，不僅有「狂省八塊雞桶餐」下殺59折，一次就能吃到炸雞、蛋撻，還有超夯咔啦雞腿堡、青花椒咔啦雞腿堡第2堡只要半價，即日起限時12天開跑。

▲▼肯德基最新限時優惠。（圖／業者提供）

▲優惠一次看。※點圖放大

肯德基最新抗漲系列優惠來了，首推期間限定「狂省八塊雞桶餐」，內含咔啦脆雞8塊+原味蛋撻6顆特價只要499元，較原價打出59折優惠，現省350元；還有「漢堡第2件半價」，包括「咔啦雞腿堡」、「青花椒咔啦雞腿堡」皆享優惠，最低平均1堡只要72元起。

蛋撻控則不能放過限時超值組合「歡聚蛋撻禮盒」，內含上校雞塊4塊+原味蛋撻6顆，直接下殺62折，特價205元；以及全新蛋撻優惠「蛋撻午茶」，吃得到原味蛋撻2顆+小杯冰無糖綠茶2杯只要銅板價99元。以上優惠即日起至5月5日限時開跑。

PK APP加碼天天可抽超划算優惠券，有青花椒咔啦雞腿堡、上校雞塊、咔啦脆雞等人氣組合6折起；至4月28日前則還有「雙色轉轉QQ球買1送1」好康。

▲▼三商炸雞戰斧雞腿。（圖／業者提供）

▲三商炸雞買1送1限時開跑。

三商炸雞全門市至4月30日前則推「黃金戰斧雞腿買1送1」，特價130元，外帶、內用皆享優惠；黃金戰斧雞腿是選用連腿帶排大雞腿，經過醃製後裹上獨家秘製脆皮炸粉現點現炸，口感微辣。

期間加碼收「炸雞桶買1送1」好康，凡外帶或內用購買「黃金山賊炸雞桶」即送「咔啦腿排桶」，特價333元；三商i美食卡會員至4月25日前使用3點還可透過APP兌換「黃金山賊炸雞桶送咔啦腿排桶」券，特價只要323元，使用期限至4月30日。

【你可能也想看】

►三商炸雞連8天「戰斧雞腿、炸雞桶買1送1」！外送、內用都有
►21風味館最新2大優惠開跑！買烤雞、炸雞+1元免費升級套餐
►麥當勞「厚鬆餅堡」今天回歸！3款價格、供應時段一次看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／關稅應對930億！　挹注台電1000億、健保200億
喪屍逆撞康橋車隊　22年黑歷史曝光
快訊／鄭文燦有串供逃亡之虞！　延長限制出境出海8月
馬斯克與美財長白宮大吵爆粗口　川普、義總理都聽到了
明、後天雨區擴大增強！　下周又有鋒面
三重男滑板車騎路中被叭！　不爽狂揍汽車駕駛
快訊／羅時豐兒幫友「爆打情敵」　判決出爐
快訊／ChatGPT大當機！　內容生成停擺
快訊／勇士大危機！　「士官長」驚悚重摔無法回歸
獨／3人墜樓亡！　勤美誠品出招防冤魂

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

豐原太平洋百貨母親節中區最殺33%　超高回饋比出國買還便宜！

小檜溪水岸公園宅「可頌」全新落成　大2、3房一次買到位加碼抽賓士

肯德基抗漲優惠開跑！8塊雞桶狂殺59折、咔啦雞腿堡第2顆半價

京站寵女王抗通膨！B1+2F改裝出清萬樣商品3折起　全館4千送4百

美加醫美台中北屯旗艦店開幕　結合健康與美麗共融的診所新型態

日本爆紅增肌神物來台！5新品超商買得到　全聯推買1送1

永續未來！歐德持續推動「百林計畫」守護生物多樣性　再赴德國種樹落實ESG

東森發表科學驗證天然健康新品　結合台大研究成果打造安心選擇

三商炸雞連8天「戰斧雞腿、炸雞桶買1送1」！外送、內用都有

百貨專櫃也能做水飛梭？韓國THE WHOO「一站式護膚體驗全台巡迴」名額搶翻

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

豐原太平洋百貨母親節中區最殺33%　超高回饋比出國買還便宜！

小檜溪水岸公園宅「可頌」全新落成　大2、3房一次買到位加碼抽賓士

肯德基抗漲優惠開跑！8塊雞桶狂殺59折、咔啦雞腿堡第2顆半價

京站寵女王抗通膨！B1+2F改裝出清萬樣商品3折起　全館4千送4百

美加醫美台中北屯旗艦店開幕　結合健康與美麗共融的診所新型態

日本爆紅增肌神物來台！5新品超商買得到　全聯推買1送1

永續未來！歐德持續推動「百林計畫」守護生物多樣性　再赴德國種樹落實ESG

東森發表科學驗證天然健康新品　結合台大研究成果打造安心選擇

三商炸雞連8天「戰斧雞腿、炸雞桶買1送1」！外送、內用都有

百貨專櫃也能做水飛梭？韓國THE WHOO「一站式護膚體驗全台巡迴」名額搶翻

台鐵1年10起落軌　高雄站月台門耗資1.5億明年3月啟用　

一天只賣3小時！超大塊甘梅地瓜薯條外酥內綿　高雄15年排隊炸物

綠委提案修刑訴法　黃國昌爆修法原因：想幫引中資炒股者開脫

大谷翔平未見「爸爸之力」12打席僅1安　LA記者辣評：很殘酷

「426凱道舉五星旗的就是青鳥！」　國民黨公布防反串教戰守則

「小指無法正常彎曲」　二寶媽狂就醫沒用被ChatGPT發現罹癌

豐原太平洋百貨母親節中區最殺33%　超高回饋比出國買還便宜！

流浪狗沒被愛過 ！牠「頭靠在麵包店雕像討摸」　惹8百萬人心疼

藍白嗆政院「卡解凍案」　綠營曝時序：學生不交作業罵改作業老師？

行政院今通過特別條例草案　關稅應對930億、挹注台電1000億

生個雙胞胎...全家人被搞亂　只有媽媽認出！親爸一臉懵

消費熱門新聞

咖啡買1送1！超商省錢優惠來了

三商炸雞戰斧雞腿買1送1只有8天

麥當勞厚鬆餅堡開賣資訊一次掌握

美加醫美台中北屯旗艦店開幕　結合健康與美麗共融的診所新型態

7-11琥珀奶茶買2送2、寄杯優惠

連韓籍老公都大讚她的技術好

純喫茶綠茶升級回歸　網友大讚新口感！

肯德基開賣「愛保鮮桶」限量7000組

日本增肌神物引進來台　新品超商買得到

全家推「馬來貘聯名美食」再送L夾

寧夏夜市自備餐具加量！減塑挑戰送200元抵用券

肯德基抗漲優惠一次看

麥當勞本周限定優惠一次看

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

更多熱門

相關新聞

人氣豬排店勞動節優惠連推6天

人氣豬排店勞動節優惠連推6天

迎接即將到來的五一勞動節，人氣豬排店「吉豚屋」推出「勞工大補吉」限時優惠活動，4月29日起連6天點購任一定食，加價59元就能把白飯升級成「溫泉蛋壽喜牛丼組」。

日本集團直營燒肉店「赤虎」插旗新莊

日本集團直營燒肉店「赤虎」插旗新莊

搶聯名商品！壽司郎全台一半門市鮪魚賣到缺貨

搶聯名商品！壽司郎全台一半門市鮪魚賣到缺貨

胡椒廚房新莊宏匯店明天開幕

胡椒廚房新莊宏匯店明天開幕

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基三商炸雞

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

陸禁韓國向美出口稀土　揚言以「長臂管轄」制裁

印度恐攻26死　遊客「屍橫遍野」

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　1時間點勿出國

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面