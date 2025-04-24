肯德基抗漲優惠開跑！8塊雞桶狂殺59折、咔啦雞腿堡第2顆半價

▲肯德基抗漲優惠一次看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬物齊漲，荷包不漲！速食品牌「肯德基」祭出抗漲優惠，不僅有「狂省八塊雞桶餐」下殺59折，一次就能吃到炸雞、蛋撻，還有超夯咔啦雞腿堡、青花椒咔啦雞腿堡第2堡只要半價，即日起限時12天開跑。

▲優惠一次看。※點圖放大

肯德基最新抗漲系列優惠來了，首推期間限定「狂省八塊雞桶餐」，內含咔啦脆雞8塊+原味蛋撻6顆特價只要499元，較原價打出59折優惠，現省350元；還有「漢堡第2件半價」，包括「咔啦雞腿堡」、「青花椒咔啦雞腿堡」皆享優惠，最低平均1堡只要72元起。

蛋撻控則不能放過限時超值組合「歡聚蛋撻禮盒」，內含上校雞塊4塊+原味蛋撻6顆，直接下殺62折，特價205元；以及全新蛋撻優惠「蛋撻午茶」，吃得到原味蛋撻2顆+小杯冰無糖綠茶2杯只要銅板價99元。以上優惠即日起至5月5日限時開跑。

PK APP加碼天天可抽超划算優惠券，有青花椒咔啦雞腿堡、上校雞塊、咔啦脆雞等人氣組合6折起；至4月28日前則還有「雙色轉轉QQ球買1送1」好康。

▲三商炸雞買1送1限時開跑。

三商炸雞全門市至4月30日前則推「黃金戰斧雞腿買1送1」，特價130元，外帶、內用皆享優惠；黃金戰斧雞腿是選用連腿帶排大雞腿，經過醃製後裹上獨家秘製脆皮炸粉現點現炸，口感微辣。

期間加碼收「炸雞桶買1送1」好康，凡外帶或內用購買「黃金山賊炸雞桶」即送「咔啦腿排桶」，特價333元；三商i美食卡會員至4月25日前使用3點還可透過APP兌換「黃金山賊炸雞桶送咔啦腿排桶」券，特價只要323元，使用期限至4月30日。