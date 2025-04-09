紅燈左轉害騎士自摔！無良駕駛跑了　到案還強辯被打臉

記者鄧木卿／台中報導

台中市28歲吳姓男子日前晚間騎機車行經南區一處路口時，對向1輛自小客車突然紅燈左轉，吳男為閃避對方自摔倒地，駕駛卻加速駛離，警方不到4小時即傳喚26歲廖姓男子到案說明，不料，廖男竟辯稱他是綠燈左轉，直指吳男才是闖紅燈，直到警方出示畫面，廖男才啞口無言，全案依法送辦。

▲自小客車紅燈違規左轉，害騎士自摔，竟強辯自己是綠燈左轉。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局交通分隊警員王御蒲，日前晚間8點多獲報前往國光路、忠明南路口處理一起交通事故，吳姓騎士表示，他當時是綠燈直行，對向卻突然有輛小客車闖紅燈左轉，為了閃避對方，他緊急調轉機車龍頭，不慎自摔倒地，肇事車輛雖有短暫減速，但隨即駛離現場，他只能錯愕地看著對方遠去。

吳男當下驚魂未定，回過神後立即報警，員警調閱路口監視器，及事發時經過的車主提供的行車影像，不到4小時即鎖定肇事車輛。

廖姓車主到案時堅稱自己當時是左轉綠燈，反控吳男違規闖紅燈才會摔車，與自己無關，直到員警出示監視器，廖男才驚覺路口設有「多時相號誌」，實際闖紅燈的竟是自己，當場啞口無言。

警方事後依「道路交通管理處罰條例」第62條第4項規定，駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照，對廖男依法舉發。