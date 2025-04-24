陸央行副行長：人民幣已成為全球第四大支付貨幣

▲人民幣。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行副行長陸磊23日表示，人民幣的跨境支付、投融資、儲備等國際貨幣功能逐步增強，已成為全球第四大支付貨幣和第三大貿易投資貨幣。

大陸央行、金管局、外匯局與上海市近日聯合印發《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》。陸磊在記者會上提到，該方案有兩個核心要點，一是突出上海國際金融中心建設，二是聚焦提升跨境金融服務便利化。

陸磊指出，2024年，上海跨境人民幣收付總額達到29.8萬億元，同比增長30%，佔全國業務總量47%。這不僅是上海對標國際規則，深化金融改革開放的重要體現，更是中國金融體系深度融入全球市場的重要標誌。

陸磊認為，在當前外部環境發生深刻變化的背景下，提升跨境金融服務便利化具有更為重要的意義。

陸磊說，近年來，企業走出去的需求日益迫切，一方面，可以更好地分散單一市場風險，推動產業升級，優化全球資源配置；另一方面，以含金量更高的商品、服務與技術，可以促進當地經濟發展，實現互利共贏。

陸磊強調，以這兩方面為出發點和落腳點，《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》著眼於更好發揮上海國際金融中心在服務構建新發展格局中的特殊作用，支持各類主體更加安全、便捷、高效參與國際競爭與合作，從提高跨境結算效率、優化匯率避險服務、強化融資服務、加強保險保障、完善綜合金融服務等五方面提出18條重點舉措，對上海加快建設國際金融中心具有重要意義。