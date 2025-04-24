聞到黑人牙膏就發抖！他曝「14歲遭性騷」：感覺戀童癖一直摸我

▲Ian在14歲時遭一名看起來慈祥和藹的警衛北北「性騷擾」，32年來都揮不去陰影。

圖文／鏡週刊

每次聞到黑人牙膏的味道，我就渾身不舒服，痛苦的想起14歲那年的夏天。

那時候迷棒球，常和同學在台中某個美術館附近廣場打球。每次球打偏越界了，美術館的警衛伯伯會幫忙撿球，看起來是很老實和藹的人。那天，打球空檔，我去上廁所，伯伯說：「弟弟，你來幫伯伯一下，幫我寫信給山東老鄉。」

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我進了警衛休息室。他慢慢唸，我照著寫。寫著寫著，他突然按住我的手、我的肩，他說：「你這裡以前是不是受過傷？」他邊按，邊安撫我說他擅長國術治療，要我把上衣脫掉比較好按。他力氣很大，當他的手從後背摸到前胸時，我很害怕，可是嚇壞了、不敢講話，只記得他說：「你身體卡了好多毒素，若不弄出來，會生病，會長不高。」他開始摸我的屁股和生殖器，並做出打手槍的動作。那時候我不知道這是怎麼一回事，但他接著強吻我，我還記得：是黑人牙膏的味道。

等他放我走，我跑去公廁洗手台不斷漱口。我跟同學說警衛伯伯亂摸我，同學罵他是變態，我們一夥人本來要去找他算帳，但透過警衛室窗口，只見他的臉露出詭異的微笑，我們全都嚇壞跑掉了。後來，我跑回家不斷洗澡，但那張臉和那個味道，洗不掉。我不敢跟爸媽講，他們對性的話題一向保守，講了只會被罵。

我以為會把這個祕密帶進棺材。但是，上個月某天下午，我突然接到國小女兒打視訊電話給我，哭著說有人在公園騷擾她。當我意識到對方可能是戀童癖時，我兩隻手都在發抖，塵封的記憶都跑出來了。但那是我女兒啊，我還是衝去現場。女兒激動大哭，幾乎無法正常對話，哭著說這個自稱「快樂皇帝」的大叔要摸她的胸部，強要加她的Line。我堅持提告，到了警局，才知道這個人有多次性騷擾未成年女童的紀錄。

戀童癖不見得那麼好辨識，警衛伯伯看起來慈祥和藹，快樂皇帝在網路上以歌舞形象出現，黃子佼外表看起來也很正常，誰會知道那些臉孔底下是滿滿的邪惡。

對兒童的傷害不只是身體上的，心靈的傷會跟著人一輩子。不知道為什麼，我一直有一種不潔感，除了重視洗澡、刷牙，我家廁所被我刷到、被老婆笑說我有潔癖。更糟的是，我的乾癬反覆發作，中西醫都看遍了，最後醫生才問我是否有什麼心理壓力？2年半前，我因病住院，恍惚中一直感覺有人摸我全身，甚至摸我的臀部和下體。我試過，盡量不去想那個人、那件事，乾癬會好很多；一想起，又復發。

女兒比我勇敢，她至少懂得呼救。我雖然害怕，還是勇敢衝去現場。我想：這一次，我算是回過頭去保護14歲時的自己吧。如果，當時我爸爸或任何一個大人也能出面保護我，該有多好。

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