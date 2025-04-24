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美中貿易破冰有望？　川普曝「調降關稅」關鍵

▲▼中美關係,美中關係,2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會期間，美國總統川普出席與中國國家主席習近平的雙邊會晤。（圖／路透）

▲美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普昨日透露將降低對中國課徵的關稅，今日進一步表示，何時降低關稅將取決於北京的態度。美國目前已經和90個國家討論關稅問題，川普預期最終會達成「很棒的協議」，但若無法達成協議，美國將在未來2到3週內設定新的關稅數字。

川普表示，美國對中國的關稅將「大幅降低」，但不會完全取消。根據《華爾街日報》的報導，美國對中國的高關稅部分可能降至50%至65%之間，但最終決定尚未敲定。川普在白宮被媒體問及何時會降低對中國的關稅時回答　「這取決於他們」。

川普強調，目前美國對中國徵收145%的高關稅，這意味著「中國和我們幾乎沒有生意往來了」。美國財政部長貝森特也指出，在與中國展開談判前，雙方必須先降低對彼此商品徵收的高額關稅，並且川普政府不會單方面降低關稅。

川普還在白宮表示，美國已經與90個國家進行關稅議題的討論，並樂觀地認為最終將達成「很棒的協議」，但必須是公平的協議，不會讓美國吃虧。他補充說，如果無法與某個國家達成協議，「我們就會設定關稅」，預計在未來2到3週內設定新的關稅數字。

川普指出，美國正與許多國家交涉，也有可能與中國達成「特別的協議」。他表示，美中每天都在針對貿易議題進行溝通，並重申自己與中國國家主席習近平「相處得很好」，希望雙方能夠達成協議。

此前，川普曾宣布對個別國家徵收11%至50%不等的對等關稅，但後來又宣布原訂9日生效的對等關稅將暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。許多國家紛紛利用這段暫緩期與美國進行談判。

然而，經過一連串報復性加稅後，目前美國對許多中國進口商品徵收145%的關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%。中國也對美國商品徵收125%的報復性關稅。

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