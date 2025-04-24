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美中關稅戰不見緩和　前貿易官：北京仍不知該找誰談

▲▼習近平春節團拜：2025年化解外部衝擊　將制定「十五五」規劃。（圖／翻攝新華社）

▲中國國家領導人習近平。（圖／翻攝新華社）

記者葉國吏／綜合報導　

美中貿易戰持續僵持不下美國前駐中貿易代表安凱彬指出，美國貿易團隊缺乏明確授權是問題之一。他表示，中方仍不清楚應該找誰協商，因此美方任命主導談判的官員是當前的關鍵。

美國總統川普多次加碼關稅，北京則表示奉陪到底，雙方貿易戰愈演愈烈。安凱彬在華盛頓國際貿易協會主辦的「與中國打交道的藝術」論壇中提到，美中之間缺乏現成的對話機制，信任度也相當低。

安凱彬曾任財政部中國事務高階協調員及美國貿易代表署（USTR）負責中國事務的副助理貿易代表。他認為，川普和中國國家主席習近平應該聯合發出明確訊號，表示同意啟動談判。

安凱彬舉例說，2018年底川普與習近平在阿根廷會面，宣布啟動「第一階段貿易協議」談判，並指派時任貿易代表萊特海澤代表美方主導談判，中方則由國務院副總理劉鶴對話。他認為這是理想的情況，不僅啟動談判，也賦予持續推進談判的授權。

安凱彬強調，目前的重點在於「誰要先打這通電話？」。他理解習近平可能不願安排正式會面，以避免意外情況，但雙方需要擺脫「面子因素」，主動去電。

關於後續談判溝通，安凱彬指出，中方仍不清楚該與誰談判，因此美國指派主導談判的官員相當重要。川普會扮演一定角色，但中方已指定國務院副總理何立峰為高階對口人士，並由前中國常駐世界貿易組織代表李成鋼出任國際貿易談判代表，美方也須有明確人選。

安凱彬認為，美國商務部長盧特尼克和財政部長貝森特可能參與美中貿易對話，但考量到目前焦點在於關稅與非關稅壁壘，美方談判應由貿易代表葛里爾實質主導。

他還指出，私下溝通可以幫助促成談判，也能讓雙方更了解彼此立場，但不能取代正式的公開管道來啟動談判，並讓談判持續下去。

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