鼓山高中卡巴迪隊全中運一鳴驚人　3年蛻變勇奪首金

▲鼓山高中卡巴迪隊在全國中等學校運動會上，一路披荊斬棘，最終力克勁敵新竹市成德高中，勇奪隊史首面全中運金牌。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

南台灣再傳捷報！在2025年全國中等學校運動會上，高雄市鼓山高中卡巴迪隊以黑馬之姿強勢出擊，一路披荊斬棘，最終於冠軍戰中力克勁敵新竹市成德高中，以直落二的精彩表現，勇奪隊史首面全中運金牌，為高雄市代表隊再添一枚閃耀獎牌。

這場備受矚目的冠亞軍之戰，不僅吸引了鼓山高中廖俞雲校長親臨現場為選手們加油助威，高雄市卡巴迪委員會主委廖廷廣先生與顧問吳秀慧女士亦到場觀賽，給予選手們最堅定的支持。來自學校與地方體育界的溫暖關懷，化為鼓山高中卡巴迪隊在賽場上無比強大的動力，也共同見證了這面金牌背後深厚的團隊情誼與堅不可摧的信任。

鼓山高中卡巴迪隊於2022年成立，前身為學校的拔河隊。轉型之路並非一帆風順，所幸有賴凌依華教練的全心投入，她細心指導，因材施教，從基礎體能、規則講解、戰術佈局到團隊合作的培養，一步一腳印地為隊伍打下堅實的根基。更令人振奮的是，體育班609班的許玉輝同學，憑藉其優異的個人能力，成功入選「2026年第20屆名古屋亞運會」第一階段國手培訓，目前正於國家運動訓練中心接受嚴格集訓，充分展現了鼓山高中在體育人才培育上的卓越成果。

談及本次歷史性的奪金，凌依華教練感性地表示：「這群孩子們平時接受了非常嚴格的訓練與挑戰，今天能夠摘下這面金牌，是大家共同努力的結晶。我特別感謝高雄市體育會主委的支持、學校行政團隊的全力協助，以及家長和社區的支持與鼓勵，這份榮耀屬於我們所有人。」

在熱血沸騰的賽場邊，還有一幕令人動容的畫面。廖俞雲校長笑著分享：「這次比賽最令人感動的，不僅是最終的勝利，更是教練之間那份深厚的情誼。凌依華老師的先生，同樣身為體育教師的陳玉銘老師，不僅全程陪伴在隊伍身旁，更默默承擔了隊伍所有的後勤支援工作。他笑著說『這就是體育教練的使命』，但我認為，這更是愛的體現。」這份跨越賽場、攜手相伴的情感，為緊張激烈的全中運賽事增添了一抹溫暖的人性光輝。

在耀眼光芒的背後，鼓山高中卡巴迪隊的日常訓練與出賽經費仍仰賴教育局的補助與校方有限的經費支持。為了能為學生提供更完善的訓練環境與更多元的競技機會，廖俞雲校長正積極尋求企業與社會各界資源的挹注，期盼能凝聚各方力量，共同支持這群懷揣運動夢想的熱血少年。

從拔河隊轉型為卡巴迪勁旅，從懵懂摸索到勇奪全國冠軍，鼓山高中卡巴迪隊以「三年磨一劍」的堅韌毅力與不懈努力，在全中運的賽場上寫下了嶄新的歷史篇章，更為高雄市的體育發展注入了一股蓬勃的新生力量。