「日本版NET」又關一間！千坪門市熄燈　全館出清特賣

▲日系服飾品牌「思夢樂」台中北屯路店將結束營業。（示意圖；翻攝思夢樂臉書）

圖文／鏡週刊

在日本擁有超過2千家門市的知名日系服飾品牌「思夢樂」（しまむら），宣布再關一間千坪門市，該間門市有超過千則評論。消息一出讓在地民眾不禁哀號，請求一定要在附近重開一間。

思夢樂在臉書發文宣布台中北屯路店閉店消息，不過他們表示，本月23日至27日全館閉店特賣，依賣場價格再打8折，「歡迎大家這幾天來北屯路店血拚一波、一起把購物車裝好裝滿並帶回家吧 ♥」。

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除閉店壞消息外，思夢樂也捎來一個好消息，就是北屯路店只是「暫離」不是永別，歡迎消費者這段時間到其他店舖走走看看，「新據點正在籌備規劃中」。

▲日本平價服飾思夢樂已來台耕耘26年。（翻攝google maps）

消息曝光，不少網友紛紛表示，「請一定要在北屯區重開一間，因為買習慣思夢樂的東西了」、「好可惜！北屯店的貨最齊全，也很好逛」、「很大很好逛，收掉好可惜」、「拜託！在附近重開一間吧！我很多衣服都是在思夢樂買的，沒有它我好難過」。

思夢樂是來自日本的服飾品牌，是日本第二大快時尚通路，在日本擁有2241間門市，在台灣北中南都設有據點，主打流行平價服飾，每周推出日本當地人氣商品，深受年輕族群喜愛。



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