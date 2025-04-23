　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強質疑檢調辦藍不辦綠　調查局長嗆：你不去罵作弊的讓我confuse

▲▼法務部長鄭銘謙 調查局長陳白立 立委黃國昌 質詢 共諜案 吳釗燮 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲調查局長陳白立。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

近期多起國民黨大罷免行動遭檢調查辦，民進黨相關案件卻無進展，引發外界質疑檢調辦案「只辦藍、不辦綠」。國民黨立委羅智強今（23日）質詢時質疑，檢調查罷免綠委手段強硬，領銜人直接抓，罷藍委的就溫柔約談連署人。調查局長陳白立回擊，「我們沒有藍綠，我們去基隆辦的是綠的，你又說我們太早起床，這對我們來說不是很公平，好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙、銓敘部長施能傑、法務部調查局長陳白立等相關單位列席，就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告，並備質詢。

羅智強質詢時針對外界質疑的檢調辦案「只辦藍、不辦綠」說，你們遇到罷免民進黨的手段強度，比天高比海深，領銜人直接抓，搜索在野黨黨部，「全部的民主國家，只有你們做得到，你們刷新我的眼睛」。要辦國民黨的就是6點騷擾連署人，再溫柔的約談連署人，請問你們有沒有搜索民進黨黨部？

陳白立回應，「我們沒有藍綠，我們去基隆辦的是綠的，你又說我們太早起床，這對我們來說不是很公平，好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。

羅智強回，「第二次問你，所以有沒有搜索民進黨黨部？」陳白立回，那就看檢察官個案的取捨。羅智強嗆，「又個案了！前面你講的振振有詞，就不是個案，講到民進黨就是個案？」陳白立回嗆，「這本來就是這個樣子，我們今天看到這麼多往生的前輩可以起來簽名不是很奇怪嗎？」。

羅智強說，「我再問你有沒有搜索民進黨黨部？」陳白立說，這是看個案的需要，他們尊重檢察官。羅智強嗆，你們就是沒有搜索民進黨黨部啦！遇到罷免國民黨的，你溫暖體貼善解人意，先去騷擾連署人，當天大家都在罵林沛祥。

陳白立說，死亡連署是這麼嚴重的偽造連署，檢調可以閉眼睛當作不做知道嗎？羅智強說，這麼嚴重的偽造連署，結果基隆你只約談連署人？那你們有沒有搜索民進黨黨部？陳說，「要看法官的需要」。羅智強嗆陳白立，「你最適合當民進黨的官啦」，陳白立則回，「我完全無黨無派」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剴剴裸身罰站「像軍人稍息」被狂揍！　她作證痛批保母：不是人
台中「菩薩議員」離世　母女3人都是議員
女網紅影射「強吻、讓很多女生墮胎」　勾惡回應了
藍營一姐點頭上凱道　台中至少65遊覽車聲援「總數無上限」
「最炫的一群人」最年輕已35歲　網爆共鳴：叫叔叔阿姨算客氣
快訊／台股收漲845.71點、史上第2大漲點　台積電漲57元
撂人球棒狂毆前女友　「直播界男神」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北小內閣人事異動！　饒慶鈺因生涯規劃卸任返鄉

聲援陳水扁！　王世堅：很多民眾也認同只是沒說出來

總統特勤「每半年」就要安全查核　防中共吸收執行「斬首」任務

台中「菩薩議員」林張久美離世！享壽83歲　母女3人都是議員

抗癌不倒！　癌友挑戰玉山圓夢之旅

羅智強質疑檢調辦藍不辦綠　調查局長嗆：你不去罵作弊的讓我confuse

417國民黨圍北檢警執法「精心設計」？　警政署：純粹北市警處理

立委提修法要警察管黃牛　內政部不建議修正

藍營一姐點頭上凱道　台中至少65輛遊覽車聲援「總數無上限」

劉書彬質詢引用中共法條　民眾黨：應以「中華民國利益」為優先考量

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

新北小內閣人事異動！　饒慶鈺因生涯規劃卸任返鄉

聲援陳水扁！　王世堅：很多民眾也認同只是沒說出來

總統特勤「每半年」就要安全查核　防中共吸收執行「斬首」任務

台中「菩薩議員」林張久美離世！享壽83歲　母女3人都是議員

抗癌不倒！　癌友挑戰玉山圓夢之旅

羅智強質疑檢調辦藍不辦綠　調查局長嗆：你不去罵作弊的讓我confuse

417國民黨圍北檢警執法「精心設計」？　警政署：純粹北市警處理

立委提修法要警察管黃牛　內政部不建議修正

藍營一姐點頭上凱道　台中至少65輛遊覽車聲援「總數無上限」

劉書彬質詢引用中共法條　民眾黨：應以「中華民國利益」為優先考量

蘇花匯德隧道照明養護！4／28~30夜間交管　單線雙向輪放

基隆保齡球式車禍！駕駛精神不濟撞小黃畫面曝　再衝對向撞3機車

日正妹YTR悲控「被結婚詐欺1億」！砸錢養歌手未婚夫…遭出軌毀婚

剴剴裸身罰站「像軍人稍息」！被關廁所狂揍　外傭痛批保母：不是人

新北小內閣人事異動！　饒慶鈺因生涯規劃卸任返鄉

王座跨入蔬食！併購養心餐飲51％股權　拚全年營收雙位數成長

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出658公斤海洋廢棄物

斗南警副所長暖心關懷弱勢里民　聯繫善心團體雪中送炭

聲援陳水扁！　王世堅：很多民眾也認同只是沒說出來

總統特勤「每半年」就要安全查核　防中共吸收執行「斬首」任務

【泰格與雪兒】家事笨蛋

政治熱門新聞

藍營一姐點頭上凱道　逾65台遊覽車集結北上「總數無上限」

網傳陳菊死訊　高醫火速澄清：非事實

426遊行「時薪200徵走路工」　她酸：造勢還要花錢聘臨演充面子

「昔被老K迫害，今被綠營出征」　陳水扁感嘆：不知今夕是何年

外交部還原空白護照短缺真相　解析只採購180萬本原因、成本計算

國民黨大罷免犯4錯　蔡正元：中民進黨鬼計

亂傳陳菊死訊　女碩士道歉：花媽對不起

即／盧秀燕426上凱道　籲中央顧人民、顧百姓

小草瘋傳「賴清德、蕭美琴親密接觸」深偽片　刑事警察局介入調查

點3原因讓「陳水扁演講」遭出征　游盈隆：刺中青鳥的玻璃心

清晨6點查連署「為符合基隆人習慣」　綠委苦笑：部長你確定耶？

白委質詢引「中共法律」批卓揆不守法　綠：有這種立委還需要敵人？

總預算凍結案1584項、1381億　卓榮泰指示「全送出」

預算解凍案被質疑拖時間　綠委曝原因

更多熱門

相關新聞

才被判13年！前台南議長郭信良再遭約談

才被判13年！前台南議長郭信良再遭約談

前台南市議長、現任市議員郭信良，被控與安南區佃西里長高進見，共同向佃西自辦市地重劃業者索賄650萬元案，郭信良一審被判13年，他不服上訴二審目前仍在審理中；不料，今（22）日又傳出他因涉及綠能弊案，遭到台南、高雄檢調聯手偵辦，並遭搜索約談。

調查局約談如「土匪強盜」　鍾小平控陳白立瀆職

調查局約談如「土匪強盜」　鍾小平控陳白立瀆職

調查局辦罷免案應有取捨　不可便宜行事

調查局辦罷免案應有取捨　不可便宜行事

黃呂錦茹無保請回　凌濤批裁定書沒證據：檢調惡整在野惡劣至極

黃呂錦茹無保請回　凌濤批裁定書沒證據：檢調惡整在野惡劣至極

即／高雄雙罷劫再帶走2領銜人　他怒轟：綠共獨裁死不要臉

即／高雄雙罷劫再帶走2領銜人　他怒轟：綠共獨裁死不要臉

關鍵字：

羅智強質檢調調查局

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

女副理偷吃人夫「懷孕墮胎」！獸醫妻氣瘋

康橋單車環島成年禮7人傷　校方最新聲明曝重傷學生現況

國光生技爆鼠亂！　逾百隻老鼠臭翻整棟樓

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面