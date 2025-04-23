羅智強質疑檢調辦藍不辦綠　調查局長嗆：你不去罵作弊的讓我confuse

▲調查局長陳白立。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

近期多起國民黨大罷免行動遭檢調查辦，民進黨相關案件卻無進展，引發外界質疑檢調辦案「只辦藍、不辦綠」。國民黨立委羅智強今（23日）質詢時質疑，檢調查罷免綠委手段強硬，領銜人直接抓，罷藍委的就溫柔約談連署人。調查局長陳白立回擊，「我們沒有藍綠，我們去基隆辦的是綠的，你又說我們太早起床，這對我們來說不是很公平，好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙、銓敘部長施能傑、法務部調查局長陳白立等相關單位列席，就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告，並備質詢。

羅智強質詢時針對外界質疑的檢調辦案「只辦藍、不辦綠」說，你們遇到罷免民進黨的手段強度，比天高比海深，領銜人直接抓，搜索在野黨黨部，「全部的民主國家，只有你們做得到，你們刷新我的眼睛」。要辦國民黨的就是6點騷擾連署人，再溫柔的約談連署人，請問你們有沒有搜索民進黨黨部？

陳白立回應，「我們沒有藍綠，我們去基隆辦的是綠的，你又說我們太早起床，這對我們來說不是很公平，好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。

羅智強回，「第二次問你，所以有沒有搜索民進黨黨部？」陳白立回，那就看檢察官個案的取捨。羅智強嗆，「又個案了！前面你講的振振有詞，就不是個案，講到民進黨就是個案？」陳白立回嗆，「這本來就是這個樣子，我們今天看到這麼多往生的前輩可以起來簽名不是很奇怪嗎？」。

羅智強說，「我再問你有沒有搜索民進黨黨部？」陳白立說，這是看個案的需要，他們尊重檢察官。羅智強嗆，你們就是沒有搜索民進黨黨部啦！遇到罷免國民黨的，你溫暖體貼善解人意，先去騷擾連署人，當天大家都在罵林沛祥。

陳白立說，死亡連署是這麼嚴重的偽造連署，檢調可以閉眼睛當作不做知道嗎？羅智強說，這麼嚴重的偽造連署，結果基隆你只約談連署人？那你們有沒有搜索民進黨黨部？陳說，「要看法官的需要」。羅智強嗆陳白立，「你最適合當民進黨的官啦」，陳白立則回，「我完全無黨無派」。