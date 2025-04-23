被指是貸款黃牛！飯糰店女房東月繳10幾萬貸款　不露臉反駁了

▲高雄「樋口飯糰」爆發租約糾紛，房東邵女竟跑到店面砸花盆大鬧。（圖／民眾提供）

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄「樋口飯糰」爆發租約糾紛，引發外界關注，事後邵姓女房東被起底，疑似是從事「金融貸款黃牛」。對此，邵女今(23日)出面澄清，表示自己成立公司今年已31年，從來沒有民刑事糾紛，「這是我最驕傲的事」，更稱若自己真的是從事貸款收高利，「那我早就可以退休，不用每個月繳10幾萬貸款」。

針對樋口飯糰的漲房租糾紛，邵女昨出面說明，指出她老闆夫婦從頭到尾都沒談到租金問題， 但張姓老闆娘卻逢人就說她要漲房租。邵姓房東出示文件反問，1樓租金1萬9千8，5樓2個房間也租給他們，2個房間加店面共3萬5千元，「電費也沒有多收，我還不夠仁慈嗎？」

不過，事後邵女卻被臉書粉專「M8喝酒老實說」發現，從高雄飯糰店地址查詢公司料，發現該地址成立一家貸款代辦公司，就是所謂的「金融貸款黃牛」，而代辦公司就是一般民眾接受到「話術」被包裝、使用假資料或透過不正當管道跟銀行貸款，貸款成功後會被收取10-20%高額手續費，比如申請核准80萬要被拿走16萬這樣的意思，在金管會與銀行法都是不允許透過代辦公司貸款。

對此，「M8喝酒老實說」直言，「看來就是會幹破事的人，不意外啦！建議飯糰店還是租約到就搬走吧」。

▲邵女被指是貸款黃牛，今上午出面駁斥。（圖／記者吳世龍攝）

而針對此說法，邵女今再次出面，表示若自己靠收高利過活，「那我應該可以早退休，不用每個月繳10幾萬貸款了」。邵女還說，既然網友都能查出她的公司、勞檢紀錄等，那就應該很清楚，她的公司並無任何民刑事糾紛，「這是我很驕傲的地方」。

邵女表示，她的公司成立到今天已是第31年，是合法的，也是經濟部立案的財務管理顧問公司，針對網友所說的，「就讓他們去說吧！反正也無法可管，請問我要在乎什麼？」」