美9成牙膏含鉛！台灣熱銷品牌遭點名　1行為恐害添加物在體內累積

▲牙膏含鉛引恐慌。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

美國近日一項研究揭露市售牙膏潛藏健康風險，引發國際關注。非政府組織「無鉛安全媽媽（Lead Safe Mama）」委託第三方實驗室檢測市售51款牙膏產品，結果發現其中約九成含鉛，涉及品牌包括知名的佳潔士（Crest）、舒酸定（Sensodyne）、高露潔（Colgate）等，這也引起台灣民眾的關注。對此，「無毒教母」譚敦慈也說明，長期使用同一品牌牙膏可能導致添加物在體內累積。

外媒報導，非政府組織（NGO）「無鉛安全媽媽（Lead Safe Mama）」將美國市售51個牙膏產品，包括民眾耳熟能詳的佳潔士（Crest）、舒酸定（Sensodyne）、湯姆的美國（Tom’s of Maine）、布朗博士（Dr Bronner’s）、戴維斯（Davids）、珍醫生（Dr Jen）、高露潔（Colgate）與布萊特醫生（Dr Brite）等知名品牌委由第三方獨立實驗室檢測，結果發現約90%含鉛、約65%含砷、近50%含汞，約33%含鎘。

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然而研究結果發現，有65%含砷，近半數含汞，另有三分之一含鎘，涉及品牌包括知名的佳潔士（Crest）、舒酸定（Sensodyne）、高露潔（Colgate）、湯姆的美國（Tom’s of Maine）、布朗博士（Dr Bronner’s）、珍醫生（Dr Jen）與布萊特醫生（Dr Brite）等，引發消費者高度關切。

對此，台灣衛福部食品藥物管理署21日表示，目前牙膏在台灣屬於化粧品類，依據《化粧品衛生安全管理法》，產品中如含鉛、鎘、汞與砷等重金屬，其自然殘留量須嚴格限制，分別不得超過鉛10ppm、鎘5ppm、汞1ppm及砷3ppm。一旦超標，業者將依據第六條規定，面臨新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並可按次處罰。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正吳正寧指出，所有製造或輸入的牙膏產品，在供應、販售、贈送或試用前，皆須完成產品登錄，並應清楚標示成分與來源。民眾選購時，應特別留意產品標示與合法來源，選擇經認證的合格商品。

對於牙膏安全與日常使用，「無毒教母」譚敦慈則指出，長期使用同一品牌牙膏可能導致添加物在體內累積，因此建議「分散使用、降低風險」。她個人偏好選用純素色、成分單純的產品，並依牙齒健康狀況挑選合適牙膏，例如蛀牙者應選擇含氟濃度較高的產品。

此外，譚敦慈也提醒民眾刷牙順序的重要性。她建議先以清水漱口去除食物殘渣，再用牙線與牙間刷清潔牙縫，最後搭配沖牙器使用，以減少琺瑯質受損風險。為防牙刷孳生黴菌，她建議每3週更換牙刷，並與家人分開存放，甚至使用個人專屬牙膏，以降低交叉感染風險。

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