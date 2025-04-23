美務卿宣布重組美國務院　關閉上百機構、裁15％員工

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）22日宣布了一項大規模的國務院改革計畫，計畫將裁撤美國境內15％的員工，並關閉和整合全球超過100個機構，以落實川普政府的「美國優先」政策。

根據美聯社報導，魯比歐透過社群媒體公布這項重組計畫，這是白宮重新構思美國外交政策並縮小聯邦政府規模的最新舉措。魯比歐在國務院內部的電子郵件中提到：「我們無法以膨脹的官僚體系來贏得21世紀的戰鬥，這種體系扼殺創新，並錯誤分配有限的資源。」他強調，這項重組計畫旨在應對21世紀的重大挑戰，並將美國置於首位。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也向媒體表示，這項重組計畫不會立即導致人員被解雇，而是一個「路線圖」。根據美聯社取得的資料，這項計畫包括將734個機構和辦公室整合為602個，同時將137個辦公室轉移到國務院其他單位，以提升效率。

此外，計畫還包括成立一個新的辦公室，負責外交和人道主義事務，協調國務院目前仍保留的海外援助計畫。此次重組部分是為了給美國國際開發總署（USAID）剩餘的功能找到新的辦公場所，該機構已被川普及其盟友馬斯克領導的政府效率部（DOGE）解散。

這項重組計畫似乎會取消一個負責向戰區和其他爆發危機地區提供專業知識的辦公室，並縮小在人權和司法領域的工作。目前仍不清楚美國駐外大使館是否會被關閉。此前有報導指稱，美國駐外使領館將大規模關閉，尤其是在非洲地區，引發削弱美國外交能力和海外影響力的警告。

儘管這項計畫將對官僚體系和人員進行重大調整，但其規模遠小於日前某些官員流出的重組計畫內容。包括魯比歐本人在內，多名國務院高層官員否認該計畫的真實性。一些原本在外洩文件中被視為可能受到影響的單位，在魯比歐發布的計畫中仍然存在，至少保留機構名稱，包括非洲事務、移民和難民問題，以及民主事務的辦公室。