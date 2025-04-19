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川普鬆口：對中關稅可能降低　我們將達成非常好的協議

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普17日在白宮表示，對中國大陸輸美商品徵收的高關稅可能不會進一步升高，甚至可能降低。《路透社》同日報導指出，這或許意味著美中關稅戰的激烈對抗可能告一段落。

川普指出，不願意持續上調關稅，「到一定程度，我不希望再往上加了，因為到某個（稅率）水準，人們就不買了。所以我可能不想繼續加，或者我可能根本不想達到那個水準，我可能還想降一點。你希望人們消費」。

他重申與中國國家主席習近平的關係很好，希望能保持下去，「要是你們（媒體）了解他（習近平），那就會知道，要是他們（中國）主動聯絡，他一清二楚。他對這一切瞭如指掌，掌控得非常緊、有力又聰明」。

當被問及最近是否與習近平直接通話，或是透過中國高官聯繫時，川普並未正面回答，只表示「這一樣。這麼說吧，我覺得很相近，應是來自中國高層」。他強調，美國正在與中國進行談判，並且中國已多次主動聯繫。然而，路透社17日引述消息人士報導，美中雖保持接觸，但那種能促成協議的高層順暢交流大致上並不存在。

川普還提到，所有國家都希望與美國進行會談，包括中國。「我認為我們將與中國達成非常好的協議」，即使雙方無法達成協議，也會訂定一個目標。他表示，美國有很多時間，正在與所有國家談判，且這些談判可能在接下來三至四周全部完成。

當被問及是否擔心習近平最近出訪東南亞三國會讓中國與東南亞國家走太近時，川普則說，「不會，沒人能和我們（美國）競爭」。

此外，川普也表示，在與中國解決關稅問題前，會延後有關抖音海外版TikTok的協議。他直言，「我們有個關於TikTok的方案，但取決於中國；這是筆對中國有利的交易；尤其我們已和全球最傑出的企業幾乎談妥了」。

至於如果北京同意TikTok中國母公司字節跳動分拆TikTok美國業務，是否會因此降關稅？川普說，這是可與北京討論的問題。

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