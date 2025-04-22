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掛著「藥」卻買不到藥！松本清藥品悄撤櫃　官方回應曝光

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲掛著「藥」卻買不到藥！松本清藥品悄撤櫃，官方回應曝光 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

招牌雖高掛「藥」字，卻再也買不到止痛藥與感冒藥！被譽為「日本藥妝第一品牌」的松本清（Matsumoto Kiyoshi），自2020年插旗台灣以來，以日系高人氣形象和「日本同步」商品吸引不少粉絲，甚至一度創下開幕首週來客10萬人、業績破1,500萬元的紀錄。然而，近日卻有民眾發現，松本清部分門市已悄悄撤下藥品櫃。

日前有民眾王先生日前因身體不適，到台北南港車站一樓的松本清門市，想購買日常常備藥品，像是止痛藥、綜合感冒藥等。不過繞了店舖好幾圈卻遍尋不著，詢問後才得知藥品全數下架。據店員說法，「目前我們暫停藥品販售服務，相關櫃位已撤除。」

當下王先生非常詫異，認為藥妝店竟然不賣藥了，「感覺變成日系雜貨鋪！」而網路上也有觀點指出，台灣藥妝市場競爭激烈，加上法規對於進口藥品限制較多，人力與藥師調配成本高，導致部分門市選擇暫停販售藥品。但從優惠券推廣、部落客合作、以及消費者平均單次高消費額來看，品牌仍具市場潛力與營運空間。

行銷專家唐源駿分析，松本清在台灣的轉型可能從「藥妝專門店」轉為「日系生活風格店」，「由於藥品在地的兢爭頗大，加上日幣起伏影響甚深，因此為避免風險，轉型做生活風格的市場可能更為穩定又能擴大，未來縱使不賣藥，但仍能靠品牌力以及美妝與生活用品撐起基本盤。從產品線來看，未來可觀察其在美妝與保健食品方面的經營策略，或許就能看見品牌的多元商品線策略出台。」

對此，松本清回應表示：「我們大部分的門市都有販售藥品，而南港店目前因應市場需求跟營運規劃調整，目前是沒有販售藥品的，不過店內保健食品、美容保養品仍持續販售中。」

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