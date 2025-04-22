不只賣衣服！UNIQLO「隱藏版服務」一票人不知　全台僅5門市有

▲UNIQLO。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

知名日系服飾品牌UNIQLO深受消費者喜愛，不過就有網友發現，原來他們不只賣衣服、配件，竟然有賣鮮花及盆栽，重點是種類不少，外觀也相當精緻。對此，一票網友心動不已，不過全台目前僅5間門市有販售。

一名網友曾在Dcard發文驚呼，「去西門的UNIQLO，朋友說要買花？我想說他們不是賣衣服的嗎？沒想到進去真的有一區在賣，而且盆栽都很精緻，花束也蠻漂亮的，不會很大束、選擇不少，雖然價錢有點貴，還要加包裝費，不過如果有急需的人，可以來這裡買。」

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對此，網友們紛紛回應，「第一次去西門UQ看到的時候覺得超新奇！而且他們的花不會爛爛的，雖然我不太知道外面花朵的行情，但這個價格我會買單，買完衣服還可以買點儀式感的花花」、「149還行啊！就是圖個方便」、「鮮花這個價錢很便宜了又方便！很多地方一小束就要980之類的欸」、「好酷喔」、「之前有買過，覺得很方便欸，尤其離捷運站又近」、「居然在這裡看到閨蜜送我的花花」。

▲僅5間門市有提供「UNIQLO FLOWER」的服務。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

不過，也有人喊貴，「我們家開花店的，平常（非情人節）玫瑰一支大概20-40元，桔梗（2、3朵花）25-35元，這樣看下來一小束149元超級貴耶」、「一朵玫瑰149？當然方便性很高，適合約會前突然想買花的人，但相較於花店價格來說，還是貴了不少，花店還不用包裝費」、「花店女兒路過，單看玫瑰花的話一朵大概15-30元左右，通常不會超過50元」。

值得一提的是，目前全台只有5間門市提供「UNIQLO FLOWER」的服務，包括台北市的UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店、西門店、統一時代百貨台北店；新北市的板橋大遠百；以及台中市的LaLaport台中店。

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