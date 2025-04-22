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新北驚見動物煉獄！搜出5大袋「腐爛犬屍」　鐵鍊嵌肉驚悚畫面曝

▲▼ 查獲新店非法繁殖場　新北市動保處依法重罰116萬8,000元 。（圖／翻攝自新北動保處）

▲台灣懷生相信動物協會協助動保人員起出狗屍體 。（圖／翻攝自新北動保處）

記者劉人豪／新北報導

新店山區有民眾非法經營高砂犬繁殖場，新北市政府動物保護防疫處4月17日會同警方及台灣懷生相信動物協會前往現場稽查，共查獲68隻犬，其中43隻母犬、25隻公犬，全數犬隻皆未施打狂犬病疫苗、34隻未植入晶片、62隻未絕育，且有飼養不當及未獲得妥善醫療照護情形，另於現場溪流發現5袋腐爛的犬隻屍體，依據《動保法》、《動物傳染病防治條例》，共計重罰116萬8000元，所有犬隻現場完成晶片植入作業，犬隻全數交由台灣懷生相信動物協會接手後續絕育。

▲▼ 查獲新店非法繁殖場　新北市動保處依法重罰116萬8,000元 。（圖／翻攝自新北動保處）

▲犬隻不當飼養導致鐵鍊卡入。（圖／翻攝自新北動保處）

根據民眾提供的網路平台截圖及通訊軟體對話紀錄，該業者長期在線上販售犬隻，價格從每隻幼犬販售6萬元至未絕育成犬販售5萬元不等，甚至有販售3隻犬總價高達23萬元的對話紀錄，該業者未揭示合法授權字號，疑似無照營業，因此遭民眾檢舉。 經查，犬隻名義登記於鄭陳姓婦人名下，實際照顧者為其子鄭姓男子。

▲▼ 查獲新店非法繁殖場　新北市動保處依法重罰116萬8,000元 。（圖／翻攝自新北動保處）

▲協會協助未絕育母犬以運輸籠運下山。（圖／翻攝自新北動保處）

鄭男辯稱犬隻為比賽需求而繁殖，並聲稱已申請免絕育許可，但實際上現場僅有1隻犬隻獲准免絕育，亦未提出任何繁殖計畫。現場查獲5隻離乳幼犬、1隻離乳母犬、1隻懷孕母犬與1隻正在配種的母犬，明顯涉及非法繁殖行為。

▲▼ 查獲新店非法繁殖場　新北市動保處依法重罰116萬8,000元 。（圖／翻攝自新北動保處）

▲離乳母犬。（圖／翻攝自新北動保處）

動保處指出，鄭男2-3年未帶犬隻就醫，現場發現多起動物疏於照顧的情況，1隻犬有生病情形未就醫並於稽查後4天死亡，協會於絕育手術時發現1隻公犬因未依規定佩戴適當項圈，導致鐵鍊卡入脖頸肉中須清創治療；1隻犬隻罹患嚴重肺炎、1隻母犬有卵巢病變；另現場發現5袋老病死屍體，以上皆為飼主未提供友善生活環境及必要醫療照護，致動物受傷或病死的明確證據。

▲▼ 查獲新店非法繁殖場　新北市動保處依法重罰116萬8,000元 。（圖／翻攝自新北動保處）

▲動保處人員為犬隻植入晶片。（圖／翻攝自新北動保處）

依據《動保法》第25-2條第1項非法經營特定寵物業及新北市違反動保案件裁罰基準，裁處100萬元罰鍰；違反《動保法》第5條第2項規定，故意使動物遭受傷害或過失死亡，依同法第30條第1項第1款，裁處1萬5,000元罰鍰；依據動保法第31條第1項第8款有34犬隻未辦理寵物登記，裁罰3,000元罰鍰；另68隻犬隻皆未依規定施打狂犬疫苗，依《動物傳染病防治條例》第13條第2項及第45條第2款，處最高15萬元罰鍰，總計裁罰金額高達116萬8000元，並責令飼主立即將病犬送醫。

新北市政府動保處表示，未經許可經營犬隻繁殖、買賣屬違法行為，最高可處300萬元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。同時，飼主對於受傷或罹病之動物，應給與必要之醫療，另外死亡犬隻屍體切勿「放水流」，應給予妥善處理及安葬。

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