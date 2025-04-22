　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

深化戰場經營　蘭指部戰備偵巡出動CM34裝步戰鬥車

軍聞社／記者吳東昇臺北22日電

陸軍蘭陽地區指揮部機步2營昨（21）日實施戰備偵巡，模擬要域遭敵軍襲擾，戰備部隊即派遣CM34裝步戰鬥車等主戰裝備，採戰術機動方式，迅速應援重要目標，同時執行下車戰鬥、搜索等小部隊戰鬥演練，以強化單兵個人戰技、部隊戰術運用，有效提升戰場經營、強化臨戰應變效能。

蘭指部機步2營模擬戰時應援重要目標，派遣CM32裝步指揮車、CM34裝步戰鬥車等主戰裝備，實施戰備偵巡，除使官兵熟稔作戰地境、深知單兵任務外，也驗證幹部部隊指揮效能。

在機動前，戰備部隊已完成各式車輛、建制武器檢查，以及人員清點等作業，並進行通信器材檢整、測試，確保機動過程中通信構聯正常，有效傳遞指令。此外，戰備部隊亦在重要路口部署警戒人員，慎防機動過程中，遭敵小部隊襲擾。

「各車依機動序列，即刻出發！」在戰備部隊長一聲令下，CM34裝步戰鬥車等裝備有條不紊地駛出營區，沿指定路線、朝目標區挺進，機動期間全程融入敵情想定，車上官兵持槍向周邊實施警戒，防範可能襲擾情事。

「各車即刻下車，對後方完成環形配置、警戒部署！」抵達重要目標後，車長隨即下令實施下車戰鬥。後艙門打開瞬間，官兵即持建制武器，以迅雷不及掩耳之勢躍下，同時向外進行警戒，在確認安全後，採交互掩護方式，實施周圍區域搜索，確保要域環境安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
虐死剴剴惡保母姊妹　獲「屏風陣」護駕還押
快訊／鮑魚大亨棄億元交保潛逃　鍾文智胞妹4人涉暗助遭拘提
不只賣衣服！UNIQLO「隱藏版服務」一票人不知
快訊／高雄巨蛋商圈驚見男屍！住飯店2天躺床上亡
破大洞！緬甸強震「地裂逾500公里」深不見底
快訊／羈押罷綠連署2連敗！檢聲押被交保　抗告又遭駁回
快訊／3匪強押1男帶往深坑山區　警一路追捕開轟抓人

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

深化戰場經營　蘭指部戰備偵巡出動CM34裝步戰鬥車

甲板寬度超越美福特級　武漢航母樓現004型擁80架艦載機

飛6000公里抵達埃及秀戰力　殲-10C渴望打入北非市場

漢光電腦兵推強調實戰化　顧立雄：進步就是是一種嚇阻

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

【泰格與雪兒】太簡了吧

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

深化戰場經營　蘭指部戰備偵巡出動CM34裝步戰鬥車

甲板寬度超越美福特級　武漢航母樓現004型擁80架艦載機

飛6000公里抵達埃及秀戰力　殲-10C渴望打入北非市場

漢光電腦兵推強調實戰化　顧立雄：進步就是是一種嚇阻

《單身即地獄3》李鎮錫證實想來台開咖啡廳　最愛美食公開、一周5次健身

金秀賢韓粉、海外粉聯合硬起來！「聘律師怒告惡評」護主：絕不寬恕

IG網紅遊迪士尼「打強光拍照」挨批！　火速關留言...首回應了

快訊／鮑魚大亨棄億元交保潛逃　鍾文智胞妹4人涉暗助遭拘提

深化戰場經營　蘭指部戰備偵巡出動CM34裝步戰鬥車

國小軟聯／投打俱佳助敦化完封東園　棒羽雙棲林睿說出真心話

超強律師團讓法官點頭！虐死剴剴惡保母姊妹　獲「屏風陣」護駕還押

天殘突離世「凱莉代打上場」　主辦宣布調整4演出：將新增紀念活動

國小軟聯／全能型陳宥臣救援勝　屏東載興闖進32強創隊史紀錄

柚子同學來了！桌球國手高承睿大巨蛋開球　桃猿攜手乖乖送進場禮

#重度聽損兒 連環砲碎唸！爆料媽「不化妝很醜」老師笑瘋

軍武熱門新聞

殲-10C飛埃及渴望打入北非市場

004型航母甲板寬度超越美福特級

漢光電腦兵推強調實戰化

空警-700讓美軍B-21無處藏身？

陸新火箭彈部署泉州火力覆蓋全台

央視曝殲-15近距對峙超級大黃蜂

海星飛彈擊沉油輪！　畫面曝光

039G潛艇頭部裝上漁網切割器

殲-50攜未來感機翼再次升空

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

解放軍直-10藉民船演練台海作戰

陸新型反導雷達100%攔截16枚導彈

猛炸俄軍坦克！　美再買上千架彈簧刀600

國軍影像走進通勤日常

更多熱門

相關新聞

漢光電腦兵推強調實戰化

漢光電腦兵推強調實戰化

國防部長顧立雄今（21）日主持國軍「漢光41號」電腦輔助指揮所演習（CPX）總檢討會議，除肯定參演官兵在長時程、高強度操演中，展現的努力與進步；並勉勵大家，唯有不斷強化備戰，才能達到有效嚇阻與避戰目標。

國軍影像走進通勤日常

國軍影像走進通勤日常

國軍拖式飛彈車出動模擬防衛作戰

國軍拖式飛彈車出動模擬防衛作戰

顧立雄：軍購展現台美軍事合作

顧立雄：軍購展現台美軍事合作

陸軍43砲指部多陣地變換火力壓制

陸軍43砲指部多陣地變換火力壓制

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面