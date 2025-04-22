深化戰場經營　蘭指部戰備偵巡出動CM34裝步戰鬥車

軍聞社／記者吳東昇臺北22日電

陸軍蘭陽地區指揮部機步2營昨（21）日實施戰備偵巡，模擬要域遭敵軍襲擾，戰備部隊即派遣CM34裝步戰鬥車等主戰裝備，採戰術機動方式，迅速應援重要目標，同時執行下車戰鬥、搜索等小部隊戰鬥演練，以強化單兵個人戰技、部隊戰術運用，有效提升戰場經營、強化臨戰應變效能。

蘭指部機步2營模擬戰時應援重要目標，派遣CM32裝步指揮車、CM34裝步戰鬥車等主戰裝備，實施戰備偵巡，除使官兵熟稔作戰地境、深知單兵任務外，也驗證幹部部隊指揮效能。

在機動前，戰備部隊已完成各式車輛、建制武器檢查，以及人員清點等作業，並進行通信器材檢整、測試，確保機動過程中通信構聯正常，有效傳遞指令。此外，戰備部隊亦在重要路口部署警戒人員，慎防機動過程中，遭敵小部隊襲擾。

「各車依機動序列，即刻出發！」在戰備部隊長一聲令下，CM34裝步戰鬥車等裝備有條不紊地駛出營區，沿指定路線、朝目標區挺進，機動期間全程融入敵情想定，車上官兵持槍向周邊實施警戒，防範可能襲擾情事。

「各車即刻下車，對後方完成環形配置、警戒部署！」抵達重要目標後，車長隨即下令實施下車戰鬥。後艙門打開瞬間，官兵即持建制武器，以迅雷不及掩耳之勢躍下，同時向外進行警戒，在確認安全後，採交互掩護方式，實施周圍區域搜索，確保要域環境安全。