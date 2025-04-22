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「淡水古蹟博物館」今年有望破300萬人次　入列全國熱門觀光區

▲▼「淡水古蹟博物館」今年有望破300萬人次　入列全國熱門觀光區。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲「淡水古蹟博物館」今年有望突破300萬人次參觀，入列全國熱門觀光區。（圖／淡水古蹟博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

觀光署日前公布今年1至2月觀光遊憩據點人次統計，其中新北市以2656萬1366人次奪冠，而「淡水古蹟博物館」也是首次列入統計資料中，期間入館人次多達50萬8102人，3月也有80萬4729人次，預期今年底可望破300萬人次，擠進全國熱門觀光遊憩區之一。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，觀光遊憩據點往年以淡水紅毛城、滬尾礮台、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）為計算標準，今年初特別向觀光署申請改為新北市立淡水古蹟博物館，以整合新北市淡水區的古蹟景點，並讓遊客了解博物館的功能與意義。

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▲▼「淡水古蹟博物館」今年有望破300萬人次　入列全國熱門觀光區。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲「淡水古蹟博物館」目前有10座古蹟，預計明年增至12座。（圖／淡水古蹟博物館提供）
 
淡水古蹟博物館是台灣首座以古蹟保存、活化與再利用為宗旨成立的博物館，主要經營管理：淡水紅毛城、前清英國領事官邸、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂等10座古蹟，今年預計新增「淡水崎仔頂施家古厝」，成為淡古轄下第11座古蹟，明年則有機會再多第12座古蹟「淡水日商中野宅」，完成淡水古蹟博物館最後一塊古蹟拼圖。

去年（2024）淡水古蹟博物館有263萬6475人次參觀，預期在淡江大橋開通後，將是北台灣觀光旅遊的一級戰區，日前成功標租淡水海關碼頭、淡水紅毛城停車場，共同提升遊客接待能量。

今年4月3日起首次推出的「寵物入館」政策廣受好評，目前已有將近600隻寵物到訪，網路聲量更創下歷年之最，一篇粉絲專頁貼文高達42萬次觀看數，並吸引許多寵物網紅留言分享，帶動寵物出遊潮。

▲▼「淡水古蹟博物館」今年有望破300萬人次　入列全國熱門觀光區。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲飼主可使用背袋、背巾或推車，在古蹟的戶外空間遊逛。（圖／淡水古蹟博物館提供）
 
另外，淡水古蹟博物館近期已與國立政治大學及真理大學簽署合作備忘錄（Memorandum of Understanding，MOU），共享研究成果與文化資源，提升古蹟城的國際觀光量能。

今年7月受邀前往日本參加荷蘭商館文化遺產聯網（Dutch Trading Post Heritage Network，DTPHN）的會員大會，預計成為該會第14個會員國，不僅可享有各國的考查荷蘭東印度公司的成果，進而提升本館研究與典藏的水準，增加國際能見度，吸引全球觀光旅客來訪。

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