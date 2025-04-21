退休婦遭詐2200萬！風飛沙幫+明仁會搞詐團撈6千萬　爽開保時捷

▲刑事局偵七大隊宣布破獲風飛沙幫與明仁會共組詐團，逮捕18人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊日前接獲新北市一名年約70多歲的退休老婦詐騙報案資料，發現老婦誤信臉書上假冒財經專家黃清照和輝達負責人黃仁勳的粉絲專頁，詐團成立假粉專邀約民眾加入LINE群組投資，該詐團為取信被害人，派遣假冒財經專員的車手登門取款時，還會致贈被害人市價高達萬元台幣的冰糖燕窩禮盒，藉此讓民眾誤信是花錢投資正當金融商品，老婦因此在短短半年內被騙2200萬元新台幣，警方今年陸續收網逮捕該詐團金主、有新竹風飛沙幫幹部背景的邱姓主嫌（26歲）及該集團車手頭、操盤手等共18人到案。





刑事局偵七大隊會同桃園、楊梅分局、新竹市二分局報請桃園地檢署宿股檢察官指揮偵辦，釐清偽冒名人透過臉書投放詐騙廣告的詐團是新竹風飛沙幫邱姓大哥在背後主持，他透過幫派資金聘僱車手、犯案手機及工作車輛，並以高檔冰糖燕窩禮盒敲開被害人心防，警方統計他們從2024年下半年最少以同樣手法詐騙5名被害人，得手最少超過新台幣6千萬元。

邱嫌拿著詐騙民眾贓款，斥資近3百萬元購買彰顯身份地位的保時捷Macan S休旅車，警方追查被害人被騙走贓款，發現邱嫌指示偽裝理財專員的車手，向被害人取款後就匯入人頭帳戶，再透過其他車手提領製造斷點，流入水房隱匿大筆贓款，為了規避警方查緝和減輕刑責，邱嫌還雇用3名年僅17歲的學生擔任車手。

警方從去年底到今年1月陸續收網，在新竹縣竹北六家地區的豪宅內逮捕邱男，警方破門時邱男和同夥共犯曾男打算躲到住處後陽台，但因邱嫌體格壯碩「塞不進」空調室外機空間，只能乖乖被逮。

檢警同步逮捕該詐團車手頭、操盤管理者、車手等18人到案，其中包含有竹聯幫明仁會背景的車手招募幹部曾男、及少年車手3人，警訊後依涉犯刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送桃園地檢署複訊，經檢察官複訊聲押邱姓主嫌、收水鄧男等7人，均遭裁定羈押，警方將溯源追查贓款流向。

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