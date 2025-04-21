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中國4連霸遭終結！「雨果」奪桌球世界盃冠軍…陸網跪求小胖回來

▲▼國乒世界盃男單四連冠遭終結。（圖／翻攝自微博）

▲林詩棟（左1）拿下亞軍，雨果（左2）拿下冠軍，王楚欽（右2）和梁靖崑（右1）並列季軍。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

2025桌球世界盃男單決賽20日在澳門舉行。冠軍賽由世排第1的中國選手林詩棟對上，世排第5的巴西一哥雨果‧卡德拉諾（Hugo Calderano）。最終雨果以4比1奪下冠軍，同時這也讓中國國乒奪冠失敗，4連霸遭終結。

▲雨果奪下人生中第一座世界冠軍。（圖／翻攝自微博）

▲雨果奪下人生中第一座世界冠軍。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，桌球世界盃男單決賽中，林詩棟1比4不敵雨果收穫亞軍，比分11比6，7比11，9比11，4比11，5比11。28歲的雨果在世界盃上，一路打敗世排第3的張本智和、世排第2的王楚欽、世排第1的林詩棟，成為三大賽首位南美洲冠軍。而中國隊的王楚欽、世排第4梁靖崑同時並列世界盃男單銅牌。

▲林詩棟在決賽終不敵雨果。（圖／新華社）

▲林詩棟在決賽終不敵雨果，拿下亞軍。（圖／新華社）

同時，世界球后孫穎莎在女單決賽中，打敗隊友蒯曼，成功衛冕冠軍寶座，為中國隊保下金牌。

▲▼國乒世界盃男單四連冠遭終結。（圖／翻攝自微博）

▲孫穎莎拿下冠軍。（圖／翻攝自微博）

▲孫穎莎在桌球世界盃女單決賽中，成功衛冕冠軍。（圖／新華社）

▲孫穎莎在桌球世界盃女單決賽中，打敗隊友成功衛冕冠軍。（圖／新華社）

男單頒獎典禮上，王楚欽、梁靖崑、林詩棟的表情都較為嚴肅，但仍鼓掌祝賀雨果，隨後頒獎嘉賓給雨果頒發冠軍獎盃時，梁靖崑看了一會兒，站在雨果身旁的王楚欽也不斷盯著獎盃。合照環節中，王楚欽和梁靖崑淺揚起嘴角，握手合照恭喜對方後，匆匆退場，兩人下台就摘下獎牌，並向球迷揮手道別。

▲▼國乒世界盃男單四連冠遭終結。（圖／翻攝自微博）

▲▼王楚欽、梁靖崑看著獎盃。（圖／翻攝自微博）

▲▼國乒世界盃男單四連冠遭終結。（圖／翻攝自微博）

▲雨果賽後淚崩表示，未想過能奪下世界盃冠軍。（圖／翻攝自微博，上同）

世界盃男單小組賽結束後，王楚欽接受採訪時表示，「能活一天是一天，能贏一場是一場，世界盃的選手都很強，誰拿冠軍都很正常。」

雨果則哽咽說道，「從奧運到拿到世界盃冠軍，真是太好了，我一直努力訓練，相信自己，但你要是一個月前跟我說『能拿冠軍』，當時我的狀態真的很差，我自己都不相信。」

▲王楚欽在賽後表示，世界盃的每個選手都很強。（圖／新華社）

▲王楚欽在賽後表示，世界盃的每個選手都很強。（圖／新華社）

報導更直指，作為洛杉磯奧運週期的首個「三大賽」，國乒男隊5人出征本站世界盃，最終2人小組出局、2人獲得四強、1人收穫亞軍，「當馬龍、樊振東消失在國際賽場，國乒也迎來了『核心真空』的後遺症。」

不少網友表示，對於國乒男隊這次的表現相當失望，「之前的四連冠，其中三連都是樊振東：2018樊振東守全區奪冠；2019馬龍輸張本智和，樊振東守全區奪冠；2020樊振東擊敗馬龍奪冠」、「龍隊帶隊的時候，都是贏過雨果的」、「樊振東唯一真神，王楚欽那脾氣下去吧」、「從來不看好王楚欽，沒有霸氣，技術也就那麼回事，脾氣倒是還可以，能排個第一」、「跪求樊振東回來」。

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