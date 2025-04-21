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精準脫手！川普關稅轟炸前　祖克柏等富豪「提前套現數百億」

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普關稅重挫全球股市，多名富豪提前套現。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》引述一項分析指出，在川普關稅重挫股市之前，Meta執行長祖克柏、摩根大通（JPMorgan）董事長戴蒙（Jamie Dimon）等富豪紛紛拋售股票，套現價值數十億美元（約新台幣數百億元）。

內幕人士交易追蹤服務「Washington Service」分析顯示，今年第1季，祖克柏透過他與妻子成立的「陳和祖克柏基金會」（Chan Zuckerberg Initiative）及相關基金會，出售價值7.33億美元（約新台幣238億元）、110萬股的臉書股票。

祖克柏出售股票的時間點，全都發生在今年1、2月，當時Meta股價仍在600美元以上，情人節甚至飆到736美元，但此後就在市場拋售潮之中下滑32%。

▲▼美股大跌。（圖／路透）

甲骨文（Oracle）執行長卡茲（Safra Catz）也在公司股價下跌逾30%之前，大力拋售價值7.05億美元（約新台幣229億元）、380萬股的股票。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），這些操作加上她的剩餘股票及投資組合，使其淨資產高達24億美元（約新台幣780億）。

此外，摩根大通的戴蒙，也在第1季出售約2.34億美元（約新台幣76億元）的股票，淨資產來到30億美元（約新台幣975億元）。

對於市場而言，第一季是動盪的時期，儘管在川普剛上任時，科技股飆升，但關稅不確定性引發拋售，導致全球市場損失數兆美元。由於科技股遭到重挫，全球首富馬斯克（Elon Musk）的財富，今年已經縮水1290億美元（約42兆元）。

內幕人士交易不同於非法的「內線交易」，如果遵守美國證券交易委員會（SEC）相關規範，就可以合法進行。一些身為億萬富豪的內幕人士，正在趁機以低價購入股票，增加手中持股。

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