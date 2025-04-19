　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭縣近海21：39規模4.1地震　最大震度1級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者趙蔡州／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時39分宜蘭縣近海發生芮氏規模4.1的小區域地震，震央在宜蘭縣政府東南方14.8公里處，深度65.8公里，屬於淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為1級，出現在宜蘭縣冬山、新北市新店、桃園市三光、桃園市、新竹縣關西、新竹市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署測報資料，震度1級地區為宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市。

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
酒駕車禍　駕駛重傷死亡！
5月報稅／標扣、列舉選哪一個？　財政部1招教你省稅
曾雅蘭普吉島脫了！超辣比基尼解放好身材
挖眼案受害者父「是雙溪知名人物」！　電器行是網紅景點
離奇車禍！27歲女死亡　13歲外甥女命危
畢書盡不藏了「8塊肌超狂身材＋人魚線」全露出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭縣近海21：39規模4.1地震　最大震度1級

農曆4月到！「3生肖」運勢最旺、好運無法擋

護照剛換竟遭海關攔截！　這原因出不了國「還賠1萬多」

真的掰了！31年手機品牌宣布退出市場　正式走入歷史

明3地飄雨！更強鋒面下周四橫掃　雨連下4天

不是去大賣場！他都去中藥行買「1款調味料」　內行人秒懂：比較香

有男友了！她認識「薪水高又學歷好的對象」很糾結　網風向一面倒

生日收天使婆婆金鍊「毒姑酸假貨」！她準備1招反擊帥炸：閉嘴

球迷小壞招討關注！邊荷律真的糾正了　反應曝一票笑：太可愛

民眾盼菸商「做可以吃的菸蒂」　彭啓明讚有創意：重罰也難防亂丟

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

戚薇.李承鉉吵架情緒好穩定　理性確認「你是故意摔門嗎？」

【酒精婚禮】俄羅斯人+原住民喝到餐廳賠錢XD

【韓國考駕照】 模擬器高度還原多種路況 隨時都可練！

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

宜蘭縣近海21：39規模4.1地震　最大震度1級

農曆4月到！「3生肖」運勢最旺、好運無法擋

護照剛換竟遭海關攔截！　這原因出不了國「還賠1萬多」

真的掰了！31年手機品牌宣布退出市場　正式走入歷史

明3地飄雨！更強鋒面下周四橫掃　雨連下4天

不是去大賣場！他都去中藥行買「1款調味料」　內行人秒懂：比較香

有男友了！她認識「薪水高又學歷好的對象」很糾結　網風向一面倒

生日收天使婆婆金鍊「毒姑酸假貨」！她準備1招反擊帥炸：閉嘴

球迷小壞招討關注！邊荷律真的糾正了　反應曝一票笑：太可愛

民眾盼菸商「做可以吃的菸蒂」　彭啓明讚有創意：重罰也難防亂丟

快訊／DHL暫停各國運美800美元以上B2C貨　估5／2中國輸美電商貨全停

嘉義男酒駕「自撞電線桿」1死1傷　貨車車頭嚴重凹陷、碎片散一地

玖壹壹洋蔥「恩愛一半」被亂入！　健志抖出「真兇身份」害慘了　

直擊／SUPER JUNIOR兩大子團驚喜合體！　嗨唱出道曲告白「很想台灣」粉暴動

宜蘭縣近海21：39規模4.1地震　最大震度1級

曾雅蘭普吉島脫了！超辣比基尼解放好身材　48歲素顏近照曝光

陳文茜突緊急住院告假節目　「血氧濃度降到88」病況曝

汶萊王子妃斜背16萬鴕鳥皮包遊義　深情望老公甜出汁

直擊／跌破眼鏡！畢書盡開唱「世紀合體超大咖天后」：應該沒人猜到

挖眼案受害者父「是雙溪知名人物」！電器行是網紅景點

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

生活熱門新聞

31年手機品牌宣布退出市場！

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他搶4盒驚呆

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

父逝「兒突繼承千萬負債」　律師給解方

國民黨喊上凱道！她傻眼：逼更多人連署罷免

黃仁勳1舉動震驚川普　恐影響台伺服器產業

明3地飄雨！更強鋒面下周四橫掃　雨連下4天

護照剛換竟遭海關攔截！　這原因出不了國

大讚台灣搭車1方案　日作家笑：懶得走路了

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

巨城失物廣播　「拾獲黃金1條」他傻了：蛤？

他都去中藥行買1款調味料　網秒懂：比較香

熱炒店蝦球「5顆200」遭罵黑店

勞動節是周四！他提議「移到周五」大票搖頭

更多熱門

關鍵字：

地震

讀者迴響

熱門新聞

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

31年手機品牌宣布退出市場！

蘿莉塔「每天早上只喝咖啡」1年暴肥15kg

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千元」

義監獄首設性愛房　囚犯可和伴侶恩愛2hrs

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他搶4盒驚呆

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

地上找到2眼球急送醫院來不及　他永遠失明

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面