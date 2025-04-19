宜蘭縣近海21：39規模4.1地震　最大震度1級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者趙蔡州／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時39分宜蘭縣近海發生芮氏規模4.1的小區域地震，震央在宜蘭縣政府東南方14.8公里處，深度65.8公里，屬於淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為1級，出現在宜蘭縣冬山、新北市新店、桃園市三光、桃園市、新竹縣關西、新竹市。

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根據氣象署測報資料，震度1級地區為宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市。

資料來源：氣象署