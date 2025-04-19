高雄翁欠繳近20萬違規罰單　背後故事藏辛酸

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名老翁因長期欠繳過路費、燃料費、牌照稅、停車費，累計欠繳金額將近20萬元。然而，法務部行政執行署高雄分署一查卻發現，老翁的兒子生前用父親的名義貸款買車，做生意失敗後，車輛被債主開走，但沒有辦理過戶，真正使用車輛的人並非老翁，違規罰單卻算在老翁頭上，最終經過多方單位協力，總算找到被債主開走的車輛並成功查封拖吊。

▲這輛車沒有辦理過戶，被債主開走之後，違規罰單卻都算在老翁頭上。（圖／取自行政執行署高雄分署網站）

高雄分署表示，老翁因長期未繳納過路費、燃料費、牌照稅、停車費，共計170餘件，累計欠繳金額將近20萬元，雖然他們多次接獲通報指稱已經找到老翁名下的車輛，但前往現場時，車輛已經駛離，所以遲遲無法順利查封；然而，進一步追查之後意外發現，車輛經常出現的地點明顯與老翁居住的地方不一樣，為求慎重起見，執行人員決定前往老翁住處查訪，這才知曉整起事件的經過。

原來，老翁的兒子曾用父親的名義貸款買車，後來做生意失敗走上絕路，車輛被債主強制開走抵債，加上車輛沒有辦理過戶，登記車主仍是老翁，就算車輛真正的使用人頻繁違規、違停，所有罰單仍得由老翁負責。執行人員了解狀況之後，仔細比對車輛的路邊收費停車格紀錄，推測出車輛使用人的停放習慣，再會同高雄市交通事件裁決中心人員、高雄市警方協助清查，總算尋獲該車輛並進行查封拖吊。

高雄分屬強調，此案之所以能夠執行成功，多虧各機關之間的緊密合作，以及靈活運用科技整合應用的能力，既解決了老翁的困擾，也順利查封車輛，不僅替民眾營造良好的交通秩序，也進一步保障合法用路人的權益。

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