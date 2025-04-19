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高雄第一凶宅24死奇案　縱火犯頭七落網

九龍大樓被稱為高雄第一凶宅，曾發生24死縱火案，靈異傳聞不斷。（翻攝Google Maps）

▲九龍大樓被稱為高雄第一凶宅，曾發生24死縱火案，靈異傳聞不斷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

36年前，高雄市鹽埕區龍生大樓發生火警，因頂樓逃生門被鎖死，導致24人罹難。警方調查發現，起因是夏男與大樓內的卡拉OK店老闆發生口角，教唆3名友人丟汽油彈縱火，但遲遲抓不到嫌犯，直到罹難者頭七當天，警方接獲神祕報案電話，才順利逮到凶手。案發後，大樓幾近荒廢，後改名九龍大樓，卻經常傳出有人在深夜看到白影、聽到呼救聲等靈異，因此被稱為「高雄第一凶宅」。

高雄市鹽埕區的精華地段，30多年前有棟九層高、外觀氣派的住商混合大樓「龍生大廈」，1樓開設皮膚科診所、電動玩具店，2、3樓是三溫暖，4到9樓為住家，地下室還有一間卡拉OK店，入夜後酒客熙來攘往，相當熱鬧。

逃生門前　屍體堆疊

火災後，有YouTuber夜探九龍大樓，發現牆壁上仍有燒焦的痕跡。（翻攝YouTube陌帆）

▲火災後，有YouTuber夜探九龍大樓，發現牆壁上仍有燒焦的痕跡。

不過，1989年5月16日傍晚，龍生大廈地下室突然竄出火苗，火勢快速蔓延至1樓的多輛機車，在汽油助燃下，瞬間成為一片火海，大火再沿著樓梯向上竄，住戶見狀紛紛拔腿往頂樓逃命，但因天台被9樓陳姓住戶當作賽鴿鴿舍，並將逃生門反鎖，導致眾多住戶被卡在樓梯間進退不得，只能大聲呼救，最終整棟大廈被熊熊烈焰吞噬。

消防局獲報後，出動多輛消防車、救護車前往搶救，耗費一整夜才將大火撲滅，並於隔天天亮後逐層搜索，發現多具屍體堆疊在頂樓逃生門前，慘不忍睹。這場大火共奪走24條人命，震驚全台。

警消事後勘查現場，在地下室發現酒瓶碎片，研判有人縱火。為了緝凶，高雄市警局刑警大隊與鹽埕分局組成專案小組，查訪附近住戶，最後鎖定20多歲的男子夏文義、王正浩、李宗偉及葛姓少年，還有綽號「哈比」的男子涉嫌重大，於是立即展開追捕。但因當年監視器並不普遍，警方遲遲找不到這些嫌疑人，案情陷入膠著。

酒後口角　起意縱火

罹難者頭七當天，警方接獲神祕報案電話，逮捕縱火犯。（翻攝東森新聞）

▲罹難者頭七當天，警方接獲神祕報案電話，逮捕縱火犯。

沒想到24名亡者頭七當天，警方突然接獲一通神祕的報案電話，指王正浩及葛姓少年出現在苓雅區，隨後夏文義也現蹤，警方立刻前往圍捕，將3人帶回偵訊。

早已串供的3人口徑一致，僅承認到過卡拉OK店，否認縱火。為了突破嫌犯的心防，警方決定隔離偵訊、各個擊破；經過馬拉松式訊問後，葛姓少年頂不住壓力，率先俯首認罪。

葛姓少年供稱：「是夏文義教唆我跟王正浩、哈比去縱火，我不是主謀！」得知葛姓少年鬆口後，王正浩跟著認罪，但主謀夏文義仍堅不吐實。

王正浩、葛姓少年告訴警方，案發當天凌晨，擔任漁船大副的夏文義剛好休假，約他們與李宗偉一同前往卡拉OK店喝酒唱歌，酒過三巡後，個性衝動的夏文義與卡拉OK店呂姓老闆起了口角，為了報復，於是提出砸店、縱火的想法，李宗偉出聲勸阻，認為砸店可以，但不要縱火。

在夏文義教唆下，王正浩、葛姓少年及綽號哈比的男子，丟擲汽油彈縱火。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲在夏文義教唆下，王正浩、葛姓少年及綽號哈比的男子，丟擲汽油彈縱火。

當天下午，夏文義找了葛姓少年、王正浩及另一名友人哈比助陣，4人攜帶開山刀，前往卡拉OK店找老闆理論，但當時店門還沒開，讓夏文義惱羞成怒。此時，哈比再度提出縱火建議，夏文義聽完沒有阻止，於是哈比與王正浩、葛姓少年前往加油站，購買2公升的汽油，再用酒瓶製成3顆汽油彈。

當天傍晚6點半，王正浩、葛姓少年及哈比返回卡拉OK店，他們把汽油彈點火引燃，往地下室丟，猛烈的爆炸聲伴隨火焰，讓3人嚇得逃離現場。直到隔天中午，王正浩與葛姓少年看到新聞，才知道自己為朋友出氣，竟意外奪走24條人命，2人知道鑄下大錯後，非常懊悔，還一起到三民區一間宮廟祭拜祈禱，希望得到亡者原諒。

雖然夏文義拒不認罪，但警方根據王正浩、葛姓少年的供詞，還是依公共危險等罪名，將夏、王、葛移送偵辦，並且聲押獲准，檢警也持續追緝共犯哈比及李宗偉。

九龍大樓靈異傳聞不斷，成了不少Youtuber探險、拍片的場所。（翻攝YouTube陌帆）

▲九龍大樓靈異傳聞不斷，成了不少Youtuber探險、拍片的場所。

針對這起縱火案，法院審理後，認定夏、王二人惡性重大，判處死刑定讞，隔年槍決；葛姓少年則被判處15年有期徒刑；而共同縱火的哈比卻人間蒸發，下落不明；至於出聲勸阻夏文義不要縱火的李宗偉，因未出現在案發現場，獲判無罪定讞。至於占用頂樓、將逃生門反鎖的陳姓住戶，則被依過失致死罪，判處2年有期徒刑。

夜傳哭聲　法會超渡

王正浩等人用酒瓶製成汽油彈縱火，釀成24人死亡的悲劇。（示意圖，翻攝畫面）

▲王正浩等人用酒瓶製成汽油彈縱火，釀成24人死亡的悲劇。

24死慘劇發生之後，龍生大廈成為在地居民揮之不去的夢魘，更被稱為「高雄第一凶宅」，雖然有建商想買下改建成宗教建築，但因產權複雜，許多所有權人不知去向，最後只能作罷。

後來，部分住戶出資進行整修，並將龍生大廈改名為「九龍大樓」，希望消弭慘案的負面形象，但靈異傳聞卻不曾間斷。

火災後，九龍大樓常傳出小孩哭聲，靈異節目還在現場發現詭異的娃娃。（翻攝YouTube靈異錯別字）

▲火災後，九龍大樓常傳出小孩哭聲，靈異節目還在現場發現詭異的娃娃。

當地居民表示，每到晚上就會傳出小孩哭聲，還有YouTuber進入大樓拍攝，發現地上有不少冥紙，牆壁還有被火燒過的痕跡，且畫面多次出現干擾雜訊，更有人在深夜看到白影從窗戶閃過，甚至聽到驚慌逃跑的呼救聲，令人毛骨悚然。

除了靈異現象之外，火災當天其實還有奇蹟發生。10年前，一名網友在社群平台發文表示，案發時他年僅5歲，跟家人在客廳看電視，突然間濃煙密布，母親想起幾天前因為天花板漏水，有請師傅上樓維修，當時發現頂樓逃生門被上鎖，所以火災當下，趕緊叫家人不要往上跑，並試圖警告其他住戶，但徒勞無功。

正當無計可施時，一家人從客廳窗戶看到緊鄰的大樓，出現一名年輕男子向他們招手，還伸手從窗戶將他們救了出來。幸運逃生後才得知，整棟樓除了他們逃過一劫，僅有一名從一樓逃出的男子獲救，因此認為是神明保佑。

九龍大樓的外牆2018年被人掛上辦超渡法會的白布條，再度蒙上神祕色彩。（東森新聞提供）

▲九龍大樓的外牆2018年被人掛上辦超渡法會的白布條，再度蒙上神祕色彩。

值得一提的是，2018年5月，九龍大樓外牆被掛上寫著「本棟兇宅近期舉辦超渡法會、祈渡眾多亡靈」的白布條，還留下一支手機門號，有人撥打電話詢問，但接聽者未多作解釋，讓大樓再度蒙上神祕色彩，而當時對面正好有一棟新建案，因此另類行銷，很快賣光，但九龍大樓「高雄第一凶宅」的稱號，至今依舊揮之不去。

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