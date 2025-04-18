　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保　母怨：沒勸說就開槍

▲苗栗吳姓警員開槍打死蔡姓家暴男案，檢方晚上依過失致死罪嫌裁定吳以3萬元交保；家屬尚未對警方提出告訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗吳姓警員開槍打死蔡姓家暴男案，檢方晚上依過失致死罪嫌諭知吳以3萬元交保；死者家屬則尚未對警方提出告訴。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗地檢署偵辦頭份警分局吳姓警員開槍打死蔡姓家暴男案，檢察官相驗後帶回2名警員和家屬偵訊後，初步認定開槍的34歲吳姓警員有過失致死罪嫌、但無羈押原因，今（18日）晚諭知3萬元交保，並繼續蒐證相關證據釐清真相。

頭份警分局今（18日）凌晨0時15分接獲民眾報案稱，頭份市信義路發生家庭暴力案件，立即通報線上警網2名吳姓警員前往處理。警方到場時，蔡姓男子因（49歲）與陳姓女友（43歲）有感情糾紛，蔡男先涉嫌在住處毆打陳女成傷，雙方一路爭吵至1樓，蔡男發現警方到場，持揮舞雙刀逼近警方並挾持被害人脖子。

▲苗栗吳姓警員開槍打死蔡姓家暴男案，檢方晚上依過失致死罪嫌裁定吳以3萬元交保；家屬尚未對警方提出告訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，吳姓警員喝令蔡男放下刀械但不聽勸阻，眼看蔡男持刀攻擊被害人脖子，並再度朝警方逼近，因情況急迫，警方為避免被害人與同仁自身安危才開2槍制止，蔡男因此受傷倒地，警方0時20分通知救護車。

檢方下午會同死者媽媽、目擊女友相驗，近日將解剖釐清中彈部位和傷勢，並帶回警員、死者媽媽返回地檢署偵訊；苗栗地檢署主任檢察官廖倪凰指出，承辦檢察官蘇皜翔勘察警方執勤秘錄器影像和相關證詞，初步認為開槍警員涉犯過失致死罪嫌，有犯罪嫌疑、但無羈押原因，諭知3萬元交保，並強調目前只是偵查初期，檢方會積極蒐集相關證據，釐清真相。苗栗縣警察局也將召開審議委員會，評定開槍時機和方式是否符合規範。

▲苗栗吳姓警員開槍打死蔡姓家暴男案，檢方晚上依過失致死罪嫌裁定吳以3萬元交保；家屬尚未對警方提出告訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，開槍的吳姓警員為2023年特考班畢業分發到苗栗服務，平日工作狀況正常，開槍打死家暴男後情緒低落，警方已安排專人開導，目前沒有取消他配槍執勤的狀態；死者媽媽抱怨警方沒有積極勸說即開槍，目前尚未對警方提出告訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本長野縣晚間地震！預估規模5.0、最大震度5弱
快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保
百靈果凱莉心碎發文「妳說很愛我」　不捨好友天殘逝世
挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕霸氣回擊
快訊／高雄雙罷劫負責人突遭上銬　現場高喊綠色恐怖畫面曝　
快訊／郭哲敏被羈押提抗告！高院裁定駁回
電腦暗藏「神秘資料夾」　微軟示警：勿刪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

斥詐風雲論壇刑事局公布「識懲堵阻」打詐現況　提升識詐意識阻詐

快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保　母怨：沒勸說就開槍

黃呂錦茹聲押庭　預估晚間10點開庭

快訊／高雄雙罷劫負責人突遭上銬逮補　現場高喊綠色恐怖畫面曝　

快訊／郭哲敏被羈押提抗告！高院裁定駁回

快訊／國民黨罷免4綠委涉幽靈連署　新北檢聲押6人吞敗今提抗告

男子捷運頂溪站亮剪刀！民眾驚慌四散報警　警3小時逮人

傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抹粉治安　111字淡化回應

踢倒盆栽反控女住戶砸腳　誣告罪判刑4月...理由曝光

家暴男雙刀挾女友遭警開槍擊　高大成：警自我保護無執法過當

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

斥詐風雲論壇刑事局公布「識懲堵阻」打詐現況　提升識詐意識阻詐

快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保　母怨：沒勸說就開槍

黃呂錦茹聲押庭　預估晚間10點開庭

快訊／高雄雙罷劫負責人突遭上銬逮補　現場高喊綠色恐怖畫面曝　

快訊／郭哲敏被羈押提抗告！高院裁定駁回

快訊／國民黨罷免4綠委涉幽靈連署　新北檢聲押6人吞敗今提抗告

男子捷運頂溪站亮剪刀！民眾驚慌四散報警　警3小時逮人

傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抹粉治安　111字淡化回應

踢倒盆栽反控女住戶砸腳　誣告罪判刑4月...理由曝光

家暴男雙刀挾女友遭警開槍擊　高大成：警自我保護無執法過當

台東少年破紀錄奪金！ 邱邦軒世中運標槍奪冠寫新猷

台灣人揪甘心！　LUCY來台「突拿到44人份芒果冰」驚呆：很有人情味

快訊／日本長野縣晚間地震！預估規模5.0、最大震度5弱

韓啦啦女神來台見「粉絲應援」激動落淚！　感動喊：一輩子忘不了

張宥謙至今一球未投？餅總點出課題　鍾允華有望成一軍新戰力

校長變黑道大姊頭？帶隊查美食「發感謝」　傻眼被誤認收保護費

斥詐風雲論壇刑事局公布「識懲堵阻」打詐現況　提升識詐意識阻詐

快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保　母怨：沒勸說就開槍

百靈果凱莉心碎發文「妳說很愛我」　不捨好友天殘逝世：沒妳好無聊

嘉義監獄舉辦生命教育講座　療癒淡彩畫家正向力量傳遞

#嘉義 #南陽化工 淪「烈焰煉獄」 女員工 #前夫 縱火被逮！

社會熱門新聞

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

四叉貓被淋飲料畫面曝光！迅速反手抓人

送貨見「單件包裹89999」！宅急便運將報警了

即／黃呂錦茹4人深夜移送北檢　藍營支持者持續聚集

山友攀登火石山突吐血　黑鷹直升機救援

快訊／幽靈連署案　國民黨黃呂錦茹等4人聲押禁見

學童過馬路舉手20多秒沒車讓　警出手了

更多熱門

相關新聞

雙刀挾持女友遭警擊斃　母悲傷陪同相驗家暴兒

雙刀挾持女友遭警擊斃　母悲傷陪同相驗家暴兒

苗栗縣頭份市蔡姓家暴男涉嫌持刀挾持同居女友遭警方擊斃案，檢察官下午率法醫相驗後，決定擇日解剖遺體釐清槍傷，檢方強調此案將秉持客觀、中立原則，全力釐清事實真相，維護社會公義與法治價值；據指出，蔡男媽媽觀看警方執勤的秘錄器影像後，目前暫時沒有表示異議。

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

阿北違規迴轉狠撞自小客！下車看2眼跑了

阿北違規迴轉狠撞自小客！下車看2眼跑了

前苗栗通霄鎮長光電索賄、發包工程要回扣貪221萬　監察院全票彈劾

前苗栗通霄鎮長光電索賄、發包工程要回扣貪221萬　監察院全票彈劾

國3大山交流道火燒車！駕駛急逃生

國3大山交流道火燒車！駕駛急逃生

關鍵字：

苗栗家暴男開槍持刀警交保

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

家寧媽有動作了！

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面