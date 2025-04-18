快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保　母怨：沒勸說就開槍

▲苗栗吳姓警員開槍打死蔡姓家暴男案，檢方晚上依過失致死罪嫌諭知吳以3萬元交保；死者家屬則尚未對警方提出告訴。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗地檢署偵辦頭份警分局吳姓警員開槍打死蔡姓家暴男案，檢察官相驗後帶回2名警員和家屬偵訊後，初步認定開槍的34歲吳姓警員有過失致死罪嫌、但無羈押原因，今（18日）晚諭知3萬元交保，並繼續蒐證相關證據釐清真相。

頭份警分局今（18日）凌晨0時15分接獲民眾報案稱，頭份市信義路發生家庭暴力案件，立即通報線上警網2名吳姓警員前往處理。警方到場時，蔡姓男子因（49歲）與陳姓女友（43歲）有感情糾紛，蔡男先涉嫌在住處毆打陳女成傷，雙方一路爭吵至1樓，蔡男發現警方到場，持揮舞雙刀逼近警方並挾持被害人脖子。

警方說，吳姓警員喝令蔡男放下刀械但不聽勸阻，眼看蔡男持刀攻擊被害人脖子，並再度朝警方逼近，因情況急迫，警方為避免被害人與同仁自身安危才開2槍制止，蔡男因此受傷倒地，警方0時20分通知救護車。

檢方下午會同死者媽媽、目擊女友相驗，近日將解剖釐清中彈部位和傷勢，並帶回警員、死者媽媽返回地檢署偵訊；苗栗地檢署主任檢察官廖倪凰指出，承辦檢察官蘇皜翔勘察警方執勤秘錄器影像和相關證詞，初步認為開槍警員涉犯過失致死罪嫌，有犯罪嫌疑、但無羈押原因，諭知3萬元交保，並強調目前只是偵查初期，檢方會積極蒐集相關證據，釐清真相。苗栗縣警察局也將召開審議委員會，評定開槍時機和方式是否符合規範。

據指出，開槍的吳姓警員為2023年特考班畢業分發到苗栗服務，平日工作狀況正常，開槍打死家暴男後情緒低落，警方已安排專人開導，目前沒有取消他配槍執勤的狀態；死者媽媽抱怨警方沒有積極勸說即開槍，目前尚未對警方提出告訴。