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家暴男雙刀挾女友遭警開槍擊　高大成：警自我保護無執法過當

▲▼苗栗警方開2槍擊斃持雙刀男子，高大成認為，警方自我保護無執法過當問題。（圖／民眾提供，下同）

▲▼苗栗警方開2槍擊斃持雙刀男子，高大成認為，警方自我保護無執法過當問題。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

苗栗縣頭份市49歲蔡姓男子今（18）凌晨持雙刀挾持同居陳姓女友，員警獲報到場，考慮蔡男步步逼近，危及陳女和員警生命安全，因此開了2槍，擊中左手掌和胸部，蔡男後來送醫不治，法醫高大成表示，員警當下為自我保護而開槍，並沒有執法過當問題。

頭份警方凌晨獲報信義路發生一起家庭暴力案件，蔡男涉嫌毆打陳女成傷，雙方自大樓住處一路爭吵至1樓，蔡男發現警方到場，揮舞雙刀逼近員警，並挾持陳女脖子。

警員喝令蔡男放下刀械但不聽勸阻，眼看他持刀攻擊陳女脖子，並再度逼近警方，員警為避免陳女和自身安危，開2槍制止，蔡男受傷倒地，救護人員趕到現場施作CPR後送醫仍告不治。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲苗栗縣蔡姓家暴男涉嫌持刀挾持女友遭警方擊斃，蔡母前往殯儀館陪相驗。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

高大成表示，蔡男喝酒又家暴，行為已明顯脫序，加上他手拿刀子，對員警構成生命威脅，員警為了保護自我，當然可以開槍，而且員警是先打左手掌，見蔡男沒有停止，才再打胸部，沒有執法過當的問題。

他說，員警開槍是為了嚇阻，因此會選擇面積較大的胸腹部射擊，一旦對方中彈，會痛倒彎腰倒地，就無法反抗，就能達到嚇阻目的。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

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