全球最貴！伊斯坦堡機場1根香蕉賣222元　網友：拒絕消費

▲土耳其伊斯坦堡機場裡面販售的食品飲料價格高昂，被旅客封為「世界最昂貴機場」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其伊斯坦堡機場被旅客封為「世界最昂貴機場」，因為機場內販售的食品飲料價格高昂，例如一杯啤酒要價17.5歐元（約新台幣650元），一根香蕉賣6歐元（約新台幣222元）。如此高價讓不少旅客感到無法接受。

義大利新聞網站L’Economia撰稿人貝爾貝里（Leonard Berberi）指出，伊斯坦堡機場一份重量90公克的千層麵賣24.5歐元（約新台幣906元），義大利雞肉沙拉17.5歐元（約新台幣647元），更誇張的是，一杯啤酒在土耳其境內的塔克西姆廣場（Taksim Square）只賣1.5歐元，但在機場的價格卻飆到17.5歐元，漲幅1067%超級驚人。

貝爾貝里也說，速食連鎖商家賣的餐點同樣很貴，麥當勞單點一個大麥克漢堡21.5歐元（約新台幣795元），四盎司牛肉堡25.3歐元（約新台幣935元）。還有網友指出，機場裡面賣的一根普通香蕉要價6歐元。不只如此，土耳其南部達拉曼國際機場（Dalaman International Airport）販賣的餐點也相當貴。

如此高價食物飲料引發網友討論，「我們5個人吃麥當勞花了120英鎊（約新台幣5177元）」、「只是個玩笑，一杯星巴克冰咖啡、一包洋芋片、一個起司番茄捲加起來等於28.5歐元（約新台幣1054元）」。還有旅客直言，一看到這麼高的價格就拒絕消費。