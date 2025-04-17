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狂摸女童噁喊「停不下來」還拍照　澳籍狼師侵犯小姊妹判5年2月

▲桃園市1名4歲女童24日凌晨被發現躺在床上無呼吸心跳，媽媽發現趕緊送醫急救仍不治，警方察覺女童疑似長期營養不良，已報請檢察官相驗確認死因。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲彰化澳籍狼師猥褻小姊妹，遭判5年2月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名37歲澳洲籍男子和台灣女子結婚後，在台擔任英文家教，被控對一對未滿7歲的小姊妹伸手猥褻，還對姊姊拍內褲照，另外手機內又持有兒童生殖器照片。台中高分院審理後，認定他猥褻兩姊妹犯行明確，改判5年2月徒刑，另持有兒童性影像罪部分，維持一審判決，處拘役40天，可改易科罰金。

根據判決書，該名外籍英文家教2021年起，擔任一對小姊妹的英文家教，他竟於2023年6月22日下午授課時，趁媽媽和妹妹都在房間，在客廳把姊姊抱在腿上，用手摸姊姊尿尿的地方，姊姊感到不舒服要求停止，他還說「停不下來」，接著又拿手機拍攝姊姊穿著內褲的照片，並用英文叫她不要跟別人說。

不過一等老師離開，姊姊馬上告訴媽媽這件事，媽媽聽了大驚失色，檢查姊姊的下體後，發現她周圍皮膚都是紅的，媽媽連忙詢問妹妹是否也受害，妹妹也回應「他有摸我的大屁股（大便用的地方）及小屁股（尿尿的地方）」，媽媽憤而提告。

檢方調查，還發現男子於2023年5月1日凌晨，用螢幕截圖兒童生殖器照片，並將該照片放在行動電話相簿內的隱藏資料夾中。

全案審理時，男子矢口否認，表示自己在Instagram上看到有一個小女孩脫下褲子露出生殖器的影片，所以才想要擷圖下來，打算要去報警，怎料因為自己有注意力不足過動症，會有健忘的情形，所以才忘記去報警。

他又辯稱，沒有用手摸女童的生殖器，只是意外用手機拍到女童穿內褲的照片，「而且我記得我有刪除，但不知道為什麼後來沒有刪除」，他認為兒童穿著內褲當模特兒的照片隨處可見，女童穿內褲的照片並不是性影像。

不過一審法官不採信他的說法，認為他身為女童家庭教師，卻為滿足個人性慾而對她強制猥褻行為，趁教學期間拍攝女童穿著內褲照片2張，對女童身心發展造成不良影響，且還無正當理由持有兒童的性影像，加上犯後否認犯行，未與女童和解，依他對未滿14歲之女子及對被害人為照相犯強制猥褻罪，處3年10月徒刑；又犯無正當理由持有兒童性影像罪，處拘役40天，可改易科罰金。不過費男猥褻妹妹的部分因為證據不足，獲判無罪。

檢方上訴後，二審合議庭改判他猥褻2名女童，判5年2月徒刑，又犯無正當理由持有兒童性影像罪，處拘役40天，可易科罰金4萬元。可上訴。

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