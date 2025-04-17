山友攀百岳火石山「眼前一片黑還吐血」　揮旗奏效黑鷹成功救援

▲一名男山友今日中午攀登火石山突然眼前一片黑、吐血，同行山友揮舞旗幟協助黑鷹直升機救援。（圖／空勤總隊提供）



記者許權毅／台中報導

百岳之一火石山今日中午傳出山難救援事件，一名男性山友抵達一處頂峰後，突然眼前全黑、無力，甚至還吐血，同行山友趕緊撥打救援電話。空勤總隊獲報後，由清泉崗駐地黑鷹直升機前往，在頂峰處發現有人揮舞旗幟，緊急以吊掛方式將男山友救起，約20分鐘後返回機場，順利後送。

空勤總隊台中清泉崗駐地第二大隊第三隊表示，17日中午接獲指揮中心通知，苗栗縣泰安鄉火石山風有一名登山客需要救援，該名登山客出現眼前看不見、四肢無力、吐血，疑似中風。

▲空勤總隊獲報後，立即派遣黑鷹直升機前往吊掛救援。（圖／空勤總隊提供）



總隊下令後，立即派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-708號機執行任務，正駕駛施建誠、副駕駛談秉澄、機工長顧一中，特搜隊員則為陶志偉、黃柏蒼。14時從台中機場起飛後向東爬升至1萬呎、定向目標區，14時18分於火石山峰頂處發現待救者。

▲黑鷹返回清泉崗後，由中市消防局後送。（圖／空勤總隊提供）



黑鷹直升機抵達後，發現目標區高空亂流大，評估後，決定由陶志偉出艙實施人員檢傷評估，選擇使用吊籃牽引吊掛作業。14時28分順利將傷者帶回艙內，隨即返回台中機場，14時28分返回，由現場待命的台中市消防局後送醫院，拚搶黃金治療時間。

火石山是百岳之一，位置介於台中市和平區與苗栗縣泰安鄉之間，為台灣知名山峰，高度達3310公尺，屬於雪山山脈。