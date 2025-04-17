洗頭露號稱促進「生長速度」慘了　中市府開鍘重罰60萬元

▲中市府食安處稽查違法宣傳醫療效能產品，其中一款洗頭露號稱促進「生長速度」，遭開罰60萬元。（圖／中市府食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

許多消費者喜歡上網購買商品，但部分業者為吸引消費者目光，以誇大或不實療效進行宣傳。台中市食品藥物安全處表示，去年查獲85件違規化粧品廣告，總裁罰金額達426萬元，其中一款洗髮露更因宣稱具有「改善掉髮」、「促進生長速度」等醫療效能字眼，違反《化粧品衛生安全管理法》，遭中市府重罰60萬元。

食安處指出，近年網購與社群行銷盛行，不少業者透過IG、LINE、蝦皮及各類網路平台自行轉售化粧品，常使用的行銷手法，包括使用前後對照圖、消費者見證影片等，甚至直接轉載廠商文案、任意引用國外研究或報告，試圖營造產品具明顯功效的印象。不過，化粧品僅供外部使用，僅可用於清潔、保養或美化，絕不得宣稱具有醫療效能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食安處說明，去年查獲案件中，以網路廣告最為普遍，占比高達87.1%，其次為電視與廣播廣告占12.9%。違規商品以乳霜、面膜、洗髮精、精華液等為主，常出現「抗過敏」、「消炎修復」、「促進膠原蛋白」、「除皺除疤」等違法字詞。且部分產品雖添加中草藥成分，業者卻引用《本草綱目》內容宣稱「具殺菌、消炎、治療效果、達到醫美級效果」，嚴重誤導消費者。

食安處提醒，化粧品廣告不得含有虛偽、誇大或宣稱醫療效能等內容，違者將依法處分；若涉及虛偽、誇大者，可處4萬至20萬元罰鍰；若涉及宣稱醫療效能，則可處60萬至500萬元罰鍰。