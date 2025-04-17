　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美科技對話升溫　黃仁勳強調中國市場潛力巨大

▲▼中國貿促會會長任鴻斌在北京與黃仁勳舉行會談。（圖／翻攝央視新聞）

▲中國貿促會會長任鴻斌在北京與黃仁勳舉行會談。（圖／翻攝央視新聞）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國晶片大廠輝達（Nvidia）總裁暨執行長黃仁勳於17日晚間在北京人民大會堂會見中國國務院副總理何立峰。雙方就中美經貿關係及科技產業合作深入交流，展現持續拓展合作空間的意願。

何立峰強調，中國市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投資和貿易的沃土。他歡迎包括輝達在內的美資企業持續深耕中國，充分發揮產業優勢，搶占全球競爭先機。

黃仁勳則表示，他對中國經濟前景抱持高度信心，輝達願意深化與中國的合作關係，繼續投入資源拓展在地業務，為推動中美經貿與科技交流發揮積極作用。

據英國《金融時報》報導，黃仁勳此次北京行也與中國AI公司DeepSeek創辦人梁文鋒會面，探討在雙邊監管條件下設計新一代晶片，以更符合中國市場的需求。

央視旗下「玉淵譚天」公眾號指出，黃仁勳此行是應中國貿促會邀請，為他3個月內第二次訪華。在與中國貿促會會長任鴻斌的會談中，他表示中國是輝達極為重要的市場，並稱中國的產業生態與領先軟體技術是公司創新的驅動力。

面對美國政府針對輝達對華出口晶片的限制，特別是H20產品的出口許可新規，黃仁勳坦言相關政策對公司營運已造成重大影響。H20為輝達在2023年10月美方新出口限制後，特別針對中國市場推出的降級版本。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台鐵死傷事故　男當場「斷成兩截」
聯合健康財報爆雷打亂美股　三大指數突下跌
196億美能源廠工程款收不回　中鼎重訊說明
「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文
國民黨動員赴北檢聲援「蔣萬安現身快閃」　警4次舉牌：不得集會
王鴻薇北檢大爆哭！聲援罷吳藍青年　「自己的國家自己救」
快訊／美股三大指數上漲「突然大跌」
罷吳藍青年衝北檢談交保內幕　律師急搶麥克風：違反偵查不公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「脫皮衣」訪北京　黃仁勳與國務院副總理會面：繼續深耕中國

中美科技對話升溫　黃仁勳強調中國市場潛力巨大

9歲女童開窗從「25樓墜下」　奇蹟生還

虞書欣送全紅嬋「烏龜手機殼」！　她抱著娃娃開心直呼：超好看

宋濤痛批台獨必遭嚴懲！　洪秀柱會見時回應：台獨是高空走鋼絲

67歲婦奇蹟「自然受孕」產女！5年後車禍癱瘓…夫妻現況曝

中美進行經貿磋商？　陸商務部喊：解鈴還須繫鈴人

去男模店消費沒錢付！女子竟答應「吃屎抵債」　噁心畫面曝

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

將在安理會譴責美國　中國外交部：霸凌行徑給聯合國帶來困難

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

「脫皮衣」訪北京　黃仁勳與國務院副總理會面：繼續深耕中國

中美科技對話升溫　黃仁勳強調中國市場潛力巨大

9歲女童開窗從「25樓墜下」　奇蹟生還

虞書欣送全紅嬋「烏龜手機殼」！　她抱著娃娃開心直呼：超好看

宋濤痛批台獨必遭嚴懲！　洪秀柱會見時回應：台獨是高空走鋼絲

67歲婦奇蹟「自然受孕」產女！5年後車禍癱瘓…夫妻現況曝

中美進行經貿磋商？　陸商務部喊：解鈴還須繫鈴人

去男模店消費沒錢付！女子竟答應「吃屎抵債」　噁心畫面曝

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

將在安理會譴責美國　中國外交部：霸凌行徑給聯合國帶來困難

獨家／玖壹壹師弟是法律系高材生！　晉升總經理...揭公司超狂福利

快訊／台鐵自強號死傷事故　男入侵軌道遭撞擊「斷成兩截」亡

林舒語靠自己「宣布日本買房」　跨海圓夢認：簽約很矇不真實

2.5D銀河惡魔城《鏽兔異途》、新加坡式恐怖解謎《慘痕》4／17上市

聯合健康財報爆雷打亂美股　三大指數突下跌

「土地公」廖峻3度中風！呷辦桌緊急取消　花壇文德宮：一起祈福

拋光去角質不一定管用！皮膚科醫師：「溫和代謝角質」才是正解

「脫皮衣」訪北京　黃仁勳與國務院副總理會面：繼續深耕中國

陸配補交「除籍證明」　移民署下周起受理申請具結或延期

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

大陸熱門新聞

川普對中關稅增至245％　中國商務部回應了

北京下令停止接收波音飛機　中外交部回應

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

前妻＋現任！陸「1男2女」將舉行婚禮

台胞證可當除籍證明？　陸委會打槍了

女工程師懷孕秒遭調職「月薪砍76K」　公司下場慘了

快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

去男模店消費沒錢付！女子「吃屎抵債」噁心畫面曝

陸委會請旅遊業協助　落實赴陸登錄制度

700萬美元訂單飛了！ 陸女老闆引馬雲金句：我們就做14億人的生意

陸貿易談判代表王受文遭撤換　外媒：像一條「鬥牛犬」

67歲婦奇蹟「自然受孕」產女！5年後車禍癱瘓現況曝

指美關稅戰！馬國首相中文呼應習近平：世上無難事

馬來西亞站隊中國？　聯合聲明：反對加徵關稅、支持中國統一

更多熱門

相關新聞

黃仁勳脫皮衣　與國務院副總理會面

黃仁勳脫皮衣　與國務院副總理會面

美國突然加緊輝達（NVIDIA）銷往中國H20晶片管制，輝達市值一夜蒸發超1800億美元，CEO黃仁勳今（17日）突然現身北京訪問，脫下皮衣、穿西裝打領帶與中國貿促會會長任鴻斌會談，晚間又接續受邀赴人民大會堂接受國務院副總理何立峰接見。

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

輝達：嚴格遵守美國「晶片出口規定」

輝達：嚴格遵守美國「晶片出口規定」

H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元　華爾街憂破壞性更勝預期

H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元　華爾街憂破壞性更勝預期

關鍵字：

輝達黃仁勳中美經貿晶片設計中國市場

讀者迴響

熱門新聞

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」出席曾志偉壽宴

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面