大姑結婚！婆婆拗送禮「金項鍊細到笑死人」　她超強1句...網爽爆

▲原PO拿出金鍊，婆婆嫌棄太細了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「婆婆給自己挖坑跳！」一名人妻透露，婆婆問她要送大姑什麼結婚禮物，她拿出一條黃金項鍊，婆婆卻笑說「這麼細像玩具，妳也敢送？」原PO下秒超狂反擊，婆婆呆愣後還死不承認。文章引發千名網友大讚神回應，既優雅又致命，場面超解氣，「這個媳婦太猛了！」

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，最近婆婆說大姑要結婚了，隨即要拗她「要送什麼禮物？」原PO也早有準備，拿出一條金項鍊，要給婆婆看一下。

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殊不知婆婆只看了一眼就開酸，「笑死人哦，這是玩家家酒嗎？這麼細的項鍊，妳也敢送？」

原PO聽完也忍不住笑了，淡定補了一句，「這不就是五年前妳說要送我的結婚禮物嗎？」這句話一出，現場瞬間安靜，連婆婆也愣住。

底下引來千名網友紛紛拍手叫好，「以其人之道，還治其人之身」、「婆婆的臉被打的好快」、「嫌細就送一條粗粗的狗鍊」、「偏心到被打臉」、「真的很好笑欸」、「跟婆婆說大姑賺到了，現在金價跟5年前比，漲很多」、「魔法擊敗魔法，又一例證」、「這個媳婦太猛了」、「真是爽！不要臉的人還想要粗的項鍊啦」。

不少人也好奇詢問後續，「太讚，求巫婆當下臉色」、「太療癒了！好想看她的表情」。原PO回應，婆婆死不承認，她才說現在金價大漲反而賺到，「其實這個笑話純屬意外，婆婆給自己挖坑跳！」