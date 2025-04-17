罷綠委死亡連署數是罷藍委數160倍？　朱立倫：民進黨弄假數據

▲國民黨主席朱立倫出席罷免張宏陸板橋掃街。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委的團體先後遭檢調搜索約談，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤日前呼籲藍白，不要為了政治紅利鬥臭司法，也說根據罷免藍綠立委的死亡連署統計，罷綠有1923件、罷藍則是12件，相差160倍。國民黨主席朱立倫今（17日）受訪時反嗆，綠媒、民進黨每天瞎扯，花蓮格式錯誤4000多件、基隆錯、假、偽、抄116件，是中央選舉委員會證實的，檢調都沒辦，不要每天創造假數據。

朱立倫今日出席於板橋舉行的「戰 獨裁」踩街遊行活動，被問到民進黨原住民立委伍麗華有意告發罷團涉嫌假連署，是否擔心國民黨中央也遭到搜索？朱立倫回應，民進黨已經無所不用其極地對付在野黨，想消滅所有在野力量，「民眾黨要消滅，國民黨更要消滅，這就是民進黨」，希望全民看清楚民進黨怎麼對付在野黨。

是否擔心司法調查影響雙北罷免綠委二階收件？朱立倫則說，民進黨在各地都在打壓罷免綠委團體，這些青年非常辛苦委屈，國民黨一定要站出來力挺，民進黨越打壓，藍營要越勇敢。

花蓮罷免藍委傅崐萁團體「微光花蓮」領銜人李美玲傳出名下協會拿政府近千萬補助一事，朱立倫批評，這絕非單一個案，民進黨用國家的錢豢養多少公民團體、多少側翼組織來對付在野黨？這不是貪污，什麼才是貪污？並要求這件事一定要追查到底，看民進黨「怎麼掰、怎麼扯！」如此嚴重事情若民進黨還可以瞎混過去，「台灣就變成民進黨一黨專政的天下」。