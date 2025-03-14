酸家寧哥重定義「能量不滅」　Cheap：六間分店創造の商業奇蹟

▲家寧一家連爆坑錢。（圖／翻攝自家寧IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

眾量級Andy日前指控前女友家寧一家人「整碗端去」，就有一名網友指出，2023年與家寧的哥哥合作推廣雞肉攤，按照比例分潤，可他始終都沒有拿到分潤。百萬網紅Cheap就發文開酸，「天才啊，分母開到六家店，分子永遠是零，家寧哥重新定義：能量不滅定律」。

「#六間分店創造の商業奇蹟」，Cheap在粉專表示，家寧開雞肉攤的哥哥找人做短影片，每開一間分店，收入按比例分配，業績抽成比給錢更好。結果影片拍了一堆，店也開了六家，分潤卻是0，「因為當初合約上寫『每加盟一家，收入按比例分配』」，但家寧哥全開直營店，「恭喜喜提0元」。

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Cheap接著以「#能量不滅定律」為子題開酸，「天才啊，分母開到六家店，分子永遠是零」，批家寧哥哥重新定義「能量不滅定律」，「但適用於老闆口袋」。他建議家寧哥哥下次簽約直接寫，「本人自願成為慈善事業分母，放棄一切分紅權利，並附贈24小時短影片製作服務」。

最後他直呼，「順帶一提，聽說正在開發新項目：月球加盟店，分潤比例高達100%，心動嗎？不如馬上行動」。貼文引發議論，「一家人的料比炸雞加的調味還多欸」、「姊姊當網紅坑男友，哥哥開店坑剪片師，妹妹飯局妹坑金主，媽媽白嫖股權當老闆，爸爸聯絡媒體說被威脅賣慘，這很適合當一家人」、「一家人真的整整齊齊的耶！」