宋建樑稱「以為你是我爸」下秒強吻馬英九　驚動隨扈！影片被挖出

▲宋建樑舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）



網搜小組／劉維榛報導

罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑昨（15日）穿著象徵納粹的「卐」符號臂章前往新北檢複訊，右手還刻意比出納粹敬禮手勢，並拿著希特勒著作《我的奮鬥》，一舉一動引發爭議。而宋建樑2016年強吻前總統馬英九的影片也被挖出，還有人起底各種黑歷史，像是捷運上吹奏直笛、宣稱自己將成為總統等。

宋建樑至新北檢複訊時，配戴象徵納粹的「卐」字臂章，並行納粹禮，引起綠營、德國在台協會、以色列駐台代表接連抗議譴責。國民黨緊急發出聲明「堅決反對納粹、反對法西斯」，並指出民進黨過去使用希特勒作為文宣廣告、利用納粹議題抹黑對手的黑歷史，卻都沒道歉，且宋建樑過去多次明確表示行動與國民黨無關，請民進黨別再見獵心喜。

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對此，有網友挖出宋建樑過去各種黑歷史，臉書粉專《黑特八校》曾爆料指控，他曾在捷運上吹奏直笛，民眾提出異議時，宋建樑卻大言不慚地說「不超過75分貝不要緊」；還有在公眾場合推崇世界性殺人凶手，以及多次宣稱自己將成為總統等言論。

另外，也有網友在臉書粉專《建中攝影CKPC 》挖出一段2016年「羽化與蛻變-從建國中學到中華民國」的影片，在提問環節時，宋建樑站在台前與馬英九近距離互動，說想要重演他小時候與馬英九首次相遇的情形。（影片可從59分12秒開始看）

宋建樑表示，「那一次我在旁邊玩沙，然後你抱我起來」，宋便伸出手想要搭肩，馬英九也輕撫宋的腰，「我以為你是我爸，對著我就...」沒想到宋隨即吻上去，一旁的隨扈見狀也向前走幾步。

對於突如其來的「強吻」，嚇得馬英九根本無法閃躲，後來他面帶微笑並拍拍宋建樑的肩，而台下學生們則是鼓掌大笑。

政治網紅四叉貓也在Threads留言支援照片，引來同校網友回應「原來是宋建樑！我也是高中就知道他了，真的是個讓人頭痛的角色」、「連死亡之握都露出恐懼」、「69屆報到，以前在建中真的常常聽到他的脫序傳言，沒想到現在變成這樣了」、「高中時期就已經紅出建中了，沒想到今天再次看到他的名字」。