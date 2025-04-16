TaiwanPlus開放APP支援電視　紀錄片、熱門戲劇大螢幕多語收看

▲TaiwanPlus推出重磅紀錄片《黑潮—流變中的台灣建築》。（圖／TaiwanPlus提供）



記者林育綾／綜合報導

國際媒體平台「TaiwanPlus」正式開放APP支援電視裝置，即日起觀眾可於Apple TV、Android TV下載「TaiwanPlus App」，觀看即時新聞與節目，並回味熱門金鐘戲劇《斯卡羅》《俗女養成記》《八尺門的辯護人》等，還有導演符昌鋒耗時2年半拍攝的系列紀錄片《黑潮—流變中的台灣建築》見證台灣自日治時代以來的變遷。

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▲《黑潮—流變中的台灣建築》耗時2年半拍攝製作。（圖／TaiwanPlus提供）

TaiwanPlus攜手金鐘導演符昌鋒，在3月推出系列紀錄片《黑潮—流變中的台灣建築》，耗時2年半拍攝製作，由TaiwanPlus、公共電視、文化內容策進院、十月影視、建築師蘇喻哲、宋文嶽、莊子華共同出品，透過介紹總統府、東海大學、台北101大樓等多個台灣地標建築，見證台灣歷史自日治時代以來的變遷。

《黑潮—流變中的台灣建築》全系列共8集，每集約30分鐘，總共訪談141位國內外建築師、建築評論、都市計劃工作者。由建築學者郭肇立擔任編劇和主述者，與包括李祖原、姚仁喜、蘇喻哲、簡學義、邱文傑、廖偉立、黃聲遠、林友寒等建築師，在節目中深聊建築。

▲建築學者郭肇立（左起）、建築師蘇喻哲、學者李乾朗，在總統府內找尋日本總督府嘗試建立的權威痕跡。（圖／TaiwanPlus提供）



《黑潮—流變中的台灣建築》透過介紹台灣著名建築的設計、風格和細節，呈現不同的世界思潮如何影響這片土地由農業、部落社會，走向自由市場經濟的現代國家。彙整辰野金吾、森山松之助、井手薰到貝聿銘、王大閎、漢寶德等先行者，再到多位晚近建築師的作品，節目將引領觀眾進入時光隧道，一窺設計者的巧思並鑑往知來。

▲TaiwanPlus App即日起可於Apple TV、Android TV下載安裝。（圖／TaiwanPlus提供）

而鑒於智慧電視的普及，TaiwanPlus於今年3月正式開放APP支援電視裝置，即日起觀眾可於Apple TV、Android TV下載TaiwanPlus App，觀看《黑潮—流變中的台灣建築》、即時新聞、節目，並回味台灣金鐘戲劇《斯卡羅》《俗女養成記》《八尺門的辯護人》《我們與惡的距離》等熱門影視作品。

TaiwanPlus App將電視介面與操作方式簡化，讓觀眾能快速找到感興趣的節目。用戶只需使用遙控器的「方向鍵」與「OK鍵」，即可直接選擇節目內容播放。

APP首頁會優先展示頻道直播、長篇新聞及系列節目合輯，並於首頁自動播放直播頻道內容。另外，TaiwanPlus也參考主流設計，在APP的電視介面上採用了不易造成視覺疲勞的深色風格。

TaiwanPlus執行長余佳璋表示，TaiwanPlus App支援智慧電視是今年的重要推廣策略，讓觀眾無論在世界哪一洲都可即時收看，加上人性化的簡潔設計，滿足觀眾使用大螢幕收視的需求。

另外，TaiwanPlus也持續透過多層次方式增強國際收視，如進入北美、歐洲、印度、東南亞通路，並於2024年12月啟用YouTube多語字幕，透過內建AI自動翻譯功能，即時顯現中、英、西、德、法、阿拉伯文字幕，服務不同地區的使用者。