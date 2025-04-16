台灣黑熊出沒通報越見頻繁　林保署三管齊下防範人熊衝突

記者高堂堯／南投報導

臺灣黑熊出沒通報頻繁，南投縣近年來亦有數筆通報或調查紀錄，林業及自然保育署南投分署為因應人熊衝突事件，除推動黑熊分布調查計畫及推動臺灣黑熊生態服務給付，也辦理教育訓練課程、邀請相關單位參加，增進黑熊事件應變能力和效率。

▲113年於仁愛鄉馬海濮富士山攝得台灣黑熊疑因好奇心，近距離嗅聞磨蹭紅外線攝影機，所幸未弄壞機身。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

「臺灣黑熊保育與衝突因應教育訓練」課程15日在林保署南投分署埔里工作站辦理，參訓對象包含該分署及轄下工作站同仁，以及保七總隊第六大隊、南投縣政府、地方社區組織等相關單位，以提升黑熊行為模式及習性認識，熟練流程及器材操作。

▲▼112年發生廬山部落黑熊入侵部落滋擾事件，林業保育署南投署長李政賢事後頒發黑熊生態給付獎勵給苦主林姓蜂農外，亦補償其蜂蜜損失及協助修復蜂箱。

根據近5年南投分署委託的調查及通報資料，仁愛鄉自112年接獲仁愛鄉廬山部落入侵滋擾通報以來，113年亦陸續接獲通報於馬赫坡溪床、能高越嶺國家步道西段、能高安東軍縱走、馬海濮山一帶有目擊、拍攝、痕跡等黑熊出沒紀錄；信義鄉亦有記錄到黑熊出沒於丹大林道沿線、無雙溫泉、巴庫拉斯等地區，顯示黑熊活動範圍已逐漸貼近人類生活區域，人熊衝突防範已成保育工作重點。

▲▼113年9、11月於能高越嶺國家步道西段出沒的黑熊。

為掌握臺灣黑熊活動狀況及減少人熊衝突，南投分署自112年起以監測調查及通報訪談雙軌進行，逐步掌握黑熊於山村聚落周遭及遊樂區等區域可能出沒活動情形，亦推動黑熊保育措施，包括鼓勵民眾誤捕通報免罰和參與生態服務給付，強化黑熊救援及棲地守護行動、推廣改良式獵具以避免黑熊誤中陷阱。

▲▼15日在埔里工作站辦理臺灣黑熊保育與衝突因應教育訓練，安排學員練習裝設紅外線攝影機。

南投分署提醒，黑熊通常不會主動攻擊對方，但民眾於山區活動時仍應採取預防措施以確保自身安全：如避免單獨行動，行進時製造聲響，透過敲打登山杖、講話、熊鈴等，讓黑熊提前察覺人類接近並自行避開，並隨身攜帶威懾物，如喇叭、哨子、防熊噴霧等防熊物品，如有必要可作為最後防線；而黑熊嗅覺靈敏，山村居民應將廚餘或食物妥善收置、禽畜籠舍亦應有防護措施，山區農友與部落族人如有防治獸害或傳統狩獵需求，可洽該分署免費換發或申領能避免誤捕黑熊的改良式獵具，若誤捕黑熊或其他保育類野生動物，只要立即通報協助救援，即不會咎責。

發現黑熊入侵或受困請立即撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報，南投分署也設計製作「友熊山林 友你友我」摺頁，歡迎民眾線上閱覽（https://reurl.cc/DqmlYN）或至南投分署及轄下各工作站索取。