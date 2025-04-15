趙少康直言校園設罷免連署站「就是政治行動」　點名鄭英耀立刻下台

▲趙少康表示，在校園設立罷免連署站已經不是言論自由，而是政治行動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者趙蔡州／綜合報導

政治大學有學生在圖書館前空間設置罷免連署站事件，教育部長鄭英耀受訪時說表示，學生的言論自由和公民活動應受到尊重，引發爭議。對此，中廣前董事長趙少康表示，在校園設立罷免連署站已經不是言論自由，而是政治行動，更點名鄭英耀根本沒資格再當教育部長，必須立刻下台。

趙少康15日在臉書表示，大罷免國民黨立委的連署攤位明目張膽的進入校園，教育部長鄭英耀拿出言論自由的大帽子表達支持，「士大夫無恥是謂國恥，這句話是提醒讀書人要有氣節，不能隨波逐流，更不能討好執政者，有這樣的教育部長，大學的脊梁都被壓斷了。」

趙少康指出，在校園設立罷免連署站已經不是言論自由，而是政治行動，鄭英耀的出身根正苗綠，「黨政軍退出校園」是民進黨的主張，國民黨都退出了，民進黨就趁虛而入，《教育基本法》第6條規定教育應本中立原則，他參選副總統時，接受學生邀請到學校演講，好幾個學校搬出這一條法律不准學生的場地申請，現在民進黨要到校園擺攤大罷免，就被教育部長認證是言論自由，真是無法無天。

趙少康強調，知識分子不該拍執政黨馬屁，這個時候，有良知的大學教授都應該鳴鼓而攻之，守護大學的脊梁。他最後說，鄭英耀公開支持「台灣、中國一邊一國」這種違憲的言論，還要納入國家認同教材，要從小對學生洗腦，根本沒資格再當教育部長，必須立刻下台。

▼針對鄭英耀的說法，趙少康抨擊「有這樣的教育部長，大學的脊梁都被壓斷了」。（圖／翻攝自趙少康臉書）