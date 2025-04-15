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大罷免燒校園！北藝大生轟「青鳥像邪教入侵」　校方：尊重學生

國立台北藝術大學。（圖／翻攝自台北藝術大學臉書）

▲台北藝術大學近日遭大罷免入侵，引起部分學生反彈。（圖／翻攝自台北藝術大學臉書）

圖文／CTWANT

針對有公民團體發起在野黨立委罷免連署，多所大專院校學生也在校園擺攤響應此風潮，引發兩極看法。其中國立台北藝術大學有學生對此不滿，而在社群平台Dcard發文直指「學校的罷免團體能不能滾？政治請退出校園」，並感嘆青鳥如宣傳邪教般入侵校園各個場合「真的低能」。對此，校方今（15）日下午回應表示，尊重學生於合法範圍內，參與公共事務的權利。

全台罷免潮席捲校園，包括國立台灣大學、國立台灣師範大學、國立清華大學、國立政治大學、國立中山大學、國立台灣藝術大學等大專校院的不少學生，皆在校園發起連署站點，其中北藝大也有學生開始設置攤位，並於校內臉書社團「北藝廣告資訊平台」發文號召支持者前來連署，並發放食物與飲料，鼓勵大家一起響應並將此事散播出去。

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各大專院校都出現學生設置的罷免連署攤，但也有北藝大在校生對此表示不滿。（圖／翻攝自北藝廣告資訊平台臉書）

▲北藝大出現罷免連署攤。（圖／翻攝自北藝廣告資訊平台臉書）

不過針對大罷免風潮吹入校園，引發外界兩極看法，其中就有北藝大學生本月8日在Dcard校板以「學校的罷免團體能不能滾？政治請退出校園」為題發文提到，她原本對政治並無特定想法，但被「青鳥如宣傳邪教、病毒式般入侵學校各個場合」的行為搞到「反綠」，「我只想說如果你們這麼愛台灣，要做的事情不是簽罷免而是簽下志願役，國家有難第一個出去為國捐軀才足夠證明你們的決心吧？」

針對此事，校方今天下午回應《CTWANT》，本校秉持《教育基本法》第6條規定，教育應本中立原則。學生自發性的活動，皆依法辦理申請，校方尊重學生於合法範圍內，參與公共事務的權利。

另於昨天，立法院教育及文化委員會邀請教育部長鄭英耀進行業務報告並備質詢時，鄭英耀表示，教育部在2017、2018年曾2次發函諭知各大學應謹守校園中立的態度，禁止把學校的場地借給政黨從事相關的活動。但學生言論、校園民主化、校園的自由民主是台灣高等教育最珍貴的資產，學生有言論自由，因此對於公民活動，他予以尊重。

教育部長鄭英耀。（圖／林則澄攝）

▲教育部長鄭英耀。（圖／CTWANT）

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