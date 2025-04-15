藍青年軍涉連署造假　藍委曾示警構成犯罪、羅智強才警告恐重判7年

▲國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀等人與支持者在北檢外聲援遭約談的罷團提議人。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營發動罷免綠委出現大量死人連署、涉抄名冊狀況，包含台北罷團「罷吳四騎士」、新北黨部等連日遭到檢調搜索，讓藍營怒轟政治辦案。對此議題，民進黨團今（15日）記者會上播出一段藍委吳宗憲日前發言影片，吳宗憲當時警告，如果偽簽連署書並交給連署單位，都構成犯罪，這些違法行為追訴權是20年，屬於非告訴乃論，檢察官可以主動追查。而藍委羅智強日前也曾警告綠營，以身試法會有七年徒刑。對此，黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨想操作成司法迫害，請聽聽吳宗憲檢察官說的。

黨團秀出一段影片，吳宗憲在選罷法覆議案發言時表示，如果連署書上面偽簽就構成偽造署押罪、簽署完畢的（偽造）連署書交給連署單位，會構成偽造私文書罪，因為上面有別人的名字，若提交給選委會，會構成行使偽造私文書罪，這些違法行為追訴權是20年，屬於非告訴乃論，檢察官可以主動追查。

吳宗憲警告，如果違法連署會構成犯罪，要連署請就自主意識下去連署，不要偽簽他人姓名，不要拿名冊亂抄，可能會背上前科還有刑責，如果有對價關心更嚴重，除違反個資法還會構成選罷法賄賂對價，不適當違法連署是反民主，不論哪個政黨都不能如此。

而藍營發動罷免綠委，一階15案連署全數都是補件通過，光是死人連署數累積高達1748份，每案不合格數都落在3至4成，錯假率誇張，其中嘉義縣市中，罷免陳冠廷、王美惠案領銜人都因死亡連署、被冒名狀況過多，自行宣布撤案。

對於藍委齊聚北檢聲援涉抄名冊的「罷吳四騎士」，吳思瑤表示，上個會期通過的選罷法，國民黨委員提案，假冒連署者處五年以下有期徒刑拘役，或課一百萬元以下罰金。國民黨委員提的案，民進黨也支持徹查、嚴辦，相關法律已經通過，國民黨卻要操作成司法不公、司法迫害，大家聽聽吳宗憲檢察官說的，每一個條文不分顏色該辦就辦。

吳思瑤指出，中選會依職務告發39案，有藍有綠，國民黨委員看看自己修的法，台北市國民黨跟民進黨被發動罷免的死亡連署，民團發動罷免王鴻薇、徐巧芯、羅智強、賴士葆、李彥秀的死亡連署是零，相當嚴謹也踏實，罷免吳思瑤跟吳沛憶光死人連署分別有86人、106人，重複連署439人、226人。

吳思瑤表示，請大家問問吳宗憲檢察官，鐵證如山，假連署就是犯罪，要不要辦？新北也啟動相關偵查，一切尊重司法辦案，相信司法秉公處理，對個案不會評論，但不要挑戰台灣法治跟司法。書記長陳培瑜也指出，羅智強也才警告民進黨，以身試法會有七年徒刑，他們已經發表法律見解，當時可能不只是在提醒民進黨，更是在提醒國民黨，如果連署沒有問題，不必要緊張。