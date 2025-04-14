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大陸 大陸焦點 特派現場

金價暴漲100美元只花11天！　陸專家分析：半年後1g恐漲到5776元

▲深圳水貝黃金市場,黃金,金價。（圖／CFP）

▲有不少顧客到深圳水貝黃金市場看金。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內多個黃金品牌受國際金價漲幅影響，14日多家足金價格每克突破990元（人民幣，下同，約台幣4398元），其中周生生每克金價來到996元（約台幣4425元）。有專家推斷，金價將持續上漲至少半年。

據《新浪財經》報導，4月3日COMEX黃金期貨沖至3196美元／盎司後，連續3天下跌，最低破2970美元，2天跌去226美元。但隨後快速反彈，4月11日突破3200美元，3天漲超200美元，足金首飾價格逼近1000元／克。年初至今，國際金價上漲約20%。再拉長時間看，自2024年4月起，國際金價一年內飆1000美元，上海金1年漲200元／克。

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲不少人選擇投資金條。（圖／CFP）

報導指出，2025年全球央行開啟「囤金模式」，美國以8133噸黃金儲備量穩坐全球第一。中國央行連續五個月增持黃金，年輕人成為黃金消費主力。

有顧客坦言，「給最近要結婚的新人一個建議，雖然金價很高，但是結婚作為人生中最大的事情，黃金首飾還是要買的，這時候就可以選小克重的，好看又便宜。」

一名品牌銀樓店員則表示，「未來半年至一年內，金價有可能漲到每克1300元（約台幣5776元），老舖黃金更可能來到每克2000元（約台幣8887元）。」

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲中國多個品牌金價已突破人民幣990元／克。（圖／CFP）

分析師劉培洋認為，美國發起的貿易爭端或將重塑全球貿易格局，關稅政策對經濟的不確定性較高，市場避險情緒急劇升溫，吸引資金流入黃金及相關資產，因此，黃金或將繼續受到市場買盤支撐，價格或將延續偏壓運行，美元指數跌破100整數關、美國經濟衰退或滯脹的預期，也將有利於黃金價格繼續上漲。

格上基金研究員焦冰指出，目前金價處於歷史高位，加上今年以來累計漲幅較大，短期黃金或面臨流動性與高位止盈的調整壓力；但中長期來看，通膨壓力可能持續高企，黃金的抗通膨屬性凸顯，若美國陷入「通膨高企+成長放緩」的滯脹環境，則對黃金價格形成利好，「另外，全球央行持續購金，黃金作為替代儲備資產的地位提升，去美元化趨勢已形成，黃金價格中樞或將提升，成為多元化配置的核心資產。」

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