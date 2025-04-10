金價「小幅回彈」　店家競爭激烈…陸專家籲：市場過熱風險

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金9日晚間站上3080美元／盎司，日內上漲3.3%；紐約期金向上觸及3100美元／盎司，日內漲3.67%。金價在連續上漲3日後，小幅回彈，中國國內多家銀樓為了吸買氣，推出秒殺優惠，各家之間競爭激烈。

據《大皖新聞》報導，合肥一名銀樓店員表示，「連著跌了3天，今天又漲上來一點，店裡的足金飾品較昨日一克漲了5元（人民幣，下同），為每克923元。」

另一品牌銀樓的店員則表示，「足金飾品每克888元，較昨日上漲了10元，此前3天，每克降了有四五十元。」

黃金價格一路上漲，不論是商場內黃金銷售區域，還是單獨的黃金銷售店面內，顧客都不多，商家的競爭頗為激烈，商場的足金飾品都有克減活動，從25元、30元到80元不等。多數商家表示，還可以疊加百貨內的活動。

▲多家銀樓為趁此波跌幅，推出多樣優惠，以吸引顧客。（圖／CFP）

位於淮河路步行街的兩家品牌黃金店打起了「擂台」。其中一家舉牌「黃金限時秒殺798元／克。」店員介紹，店內當日做活動，每克直減100元。而在其對面的一家品牌黃金店，則舉牌「黃金788元／克」。

針對黃金價格波動，中國商業經濟學會副會長、華德榜創辦人宋向清先前表示，當前金價下跌是聯準會政策轉向、美元走強、風險偏好回升，及地緣政治緩和等，多重因素共振的結果。

對於投資者，宋向清建議，要避免盲目追高，「目前金價已處於歷史高位，短期內可能存在回檔壓力，投資人應警惕市場過熱帶來的風險，建議投資人，根據自身風險承受能力，合理配置黃金資產，避免加槓桿投資或貸款購買黃金。」